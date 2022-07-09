Ziraat Bankası ve 3 Özel Banka İnternet Üzerinden Nakit Sıkıntısını Giderecek, 20.000 TL Nakit Hemen Verilecek! Son Şans

Temmuz ayı içerisinde nakit sıkıntısı olan vatandaşlar için kampanya başlatan Ziraat Bankası, 20000 TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlara son şans olarak bir hafta içerisinde kredi kampanyasına katılmaları durumunda gelir belgesiz onay vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası haricinde kredi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Akbank Yapı Kredi Bankası ve QNB Finansbank üzerinden de işlem yapılarak kredi imkanları sunulmaktadır. Banka kredi puanı uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlemlerine bu dört banka üzerinden yapabilir ve 36 ay vadeli kredi kullanabilmektedirler.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen VATANdaşlar, banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda bu bankadan istedikleri zaman düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi alabilmektedirler. Ziraat Bankası üzerinden özellikle emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaşını bu bankaya taşıyarak, hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmeden önce banka kredi şartlarına uygun olup olmadığını sorgulamanız gerekmektedir.

Sadece bireysel müşteriler için yapılan bu kampanyada kredi imkanından faydalanacak olan vatandaşların banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgesi haricinde bankada internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapabileceğini söyleyebiliriz.

AKBANK YAPI KREDİ BANKASI VE QNB FİNANSBANK

3 özel banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar, bankaların resmi internet siteleri üzerindeki kredi başvuru forumlarını doldurarak ücretsiz olarak kredi başvurusunda bulunabilir. QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar TC kimlik numarasını 50 30 numarasına gönderebilir, Akbank üzerinden kredi alacak olan vatandaşlar ise Akbank Direkt uygulamasını kullanarak internet bankacılığı üzerinden şubelere gitmeden kredi alabilmektedir. Kredi kullanacak olan vatandaşlar, Yapı Kredi Bankası üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, bireysel tc kimlik, aylık gelir, yazarak mesajına, 44 11 numarasına göndermesi durumunda ihtiyaç kredisi alabilmektedir.