Bu Yaş Aralığında Olan Tüm Vatandaşlar İŞKUR'dan 8 Bin TL Cep Harçlığı Alabilecek! Başvuruyu Kaçırmayın

İŞKUR, sadece iş arayanların değil aynı zamanda iş hayatında farklı konumlarda bulunmak isteyenlerinde başvurduğu adreslerden biri. Bu açıdan İŞKUR'un mesleki eğitim çerçevesinde verdiği kurslardan faydalanmak isteyenlere özel olarak günlük 50 TL ila 110 TL arasında cep harçlığı veriliyor. Detaylar haberimizde sizlerle...

İŞKUR tarafından duyurulan koşulları sağlayan vatandaşların kurslara katılma ve cep harçlığı kazanma ihtimali bulunmaktadır. Bu konuya yönelik vatandaşların merak ettiği detaylar gündeme geldi. İŞKUR, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumda tüm herkesin istihdam edilebilme hususunda pek çok vatandaşa kapı aralamaya ve yeni fırsatlar sunmaya tüm hızıyla devam ediyor. İŞKUR tarafından sunulan harçlık uygulaması ve ödemeleri, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ile sosyal destek alan vatandaşların da katılabileceği bir faaliyettir.

İŞKUR Cep Harçlığı Nedir?

İŞKUR tarafından vatandaşlara verilecek olan harçlık uygulaması ve ödemeleri, engelli aylığı, dul ve yetim maaşı ile sosyal destek ödemesinden faydalanan vatandaşların da katılabileceği bir uygulamadır. İŞKUR bu açıdan ortalama günlük 50 TL ila 110 TL arasında vatandaşlara yöneli cep harçlığı ödemesi gerçekleştirmektedir.

Kurslara katılım sağlayan kişiler, günlük olarak cep harçlığından yararlanabilecekleri gibi uzun vadede meslek sahibi de olacaklar. İstihdamı olumlu açıdan yükseltmeyi amaçlayan İŞKUR, bu konuya yönelik mesleki eğitim kursları çerçevesinde vatandaşların hem meslek sahibi olmalarını hem de iş sahibi olmalarını bir hayli kolaylaştırıyor. Konuya yönelik detaylı bilgi İŞKUR resmi internet adresi üzerinden paylaşıldı.

Başvuru Koşulları Neler?

- İşkur'a kayıtlı işsiz olmanız gerekmektedir.

- Mesleki gerekliliklerine uygun olan özel koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

- Kurum tarafından meslek için düzenlenen kursu tamamlamış olmanız gerekmektedir.

- 15 yaşınızı tamamlamanız gerekmektedir.

- Emekli olmamanız gerekmektedir.

- İş ile meslek danışmanlığı hizmetinden yararlanmanız gerekmektedir.

İŞKUR Ücret Değişikliğine Gitti

İŞKUR'un günlük olarak ödemekte olduğu harçlık düezyi değişkenlik gösteriyor. Ödeme en az olarak %50 istihdam güvencesi bulunan mesleki kurslarda 70 TL olarak belirlenmiş, sanayi alanında bulunan mesleki kurslar içinse 110 TL olarak ödeme gerçekleştirilmektedir. Engelli ve eski hükümlü olan kişilere özel olarak planlanan kurslarda ise günlük istihdam garantisi olmayan kurslarda 50 TL, istihdam garantisi olan kurslarda da 70 TL ödeme gerçekleştirilmektedir.