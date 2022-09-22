Bu sefer ödeniyor! Cumhurbaşkanı Emekli için müjdeleri sıraladı! Son dakika olarak haberi yayımladı

Emekli maaş hesabınız üzerinden sizlerde devlet destekli olarak alacağınız nakit kampanyalarından faydalanmak için Cumhurbaşkanı tarafından verilecek olan onay sonrasında kamu bankaları üzerinden 50000 TL ödeme alabilirsiniz. Devlet destekli olarak verilecek olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank tarafından da hızlı bir şekilde 36 ay vadeye kadar sizlere sunulacak olan bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişinin emekli olması ve maaş müşterisi olması isteniyor.

Başvuru

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, üzerinden emekli maaşı alıyorsanız ve başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kullanmak istiyorsanız, şubelere gitmeden hemen internet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapacağınız işlemler ile birlikte 5 dakika içerisinde 50000 TL krediye hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, 50000 TL kredilerde ilk taksit ödemesinde isteyen vatandaşlara 45 gün ile 90 gün erteleme imkanı sağlayacak, toplamda ise en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturmanıza olanak sağlayacaktır.

50000 TL kredi kullanacak olan emeklinin daha önce bankalardan kredi veya kredi kartı kullanmış olması durumunda, düzenli ödemeler yapmış olması ile birlikte düşük faiz oranları ile birlikte devlet destekli kredi alabileceğini söyleyebiliriz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almayan vatandaşlar ise başvurularını gerçekleştirmeden önce emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, hızlı bir şekilde nakit kredi kampanyasından faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere aynı gün ekimde destek ödemeleri vererek de yüksek limitli borç kapatma kredisi imkanı da sağlamasına olanak sağlıyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişilere 50000 TL üzerindeki kredilerde ise 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturarak ihtiyaç kredisi alabiliyor.