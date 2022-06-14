Bu Sabah Resmen Başladı! Emekli Bekliyordu! 8700 TL Ödeme Yapılacak!

Emekli olan vatandaşların uzun süredir beklemiş oldu. 8700 TL ihtiyaç kredisi ödemeleri kamu bankaları tarafından verilmeye başlandı. Devlet bankaları tarafından verilecek ve emekli maaşını bu bankalar üzerinden alacak olan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyalarda bu nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeli 8700 tl kredi için gelir belgesi istenmez.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacı olan vatandaşların başvurularını yapabilecekleri bu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlemlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. En yakın banka şubesine giderek işlemlerinizi yapabileceğiniz bu işlemler ile birlikte ayrıca bankaların internet bankacılığına giderek tek banka şubelerine gitmeden kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa banka şubelerine giderek kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Emekli vatandaşların en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanyada özellikle 36 ay vadeye kadar ihtiyaç kredisi vermesi durumunda vatandaşlara 3 ay ertelemeli işlem yapıyor. Cep telefonunuz üzerinde atacağınız mesaj ile birlikte kredi başvurusunda bulunabilir veya internet bankacılığına girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. 8700 TL ödeme almış olmanız durumunda 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli işlem yapabileceğiniz gibi, ayrıca kredi taksit ödemelerini de 3 ayda 3 ay yapabiliyorsunuz.

Halkbank ve Vakıfbank

Kamu bankaları üzerinden işlem yapacak olan kişilere ayrıca, Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de destek imkanı sağlanıyor. Emekli maaşınızı, Halkbank veya Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, 8700 TL'ye kadar alacağınız bu nakit başvurusunda, emekli maaş hesabınız üzerinden hemen işlem yapabilirsiniz. Son dakika olarak verilen bu, Nakit kampanyasında, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların kredi şartlarına uygun olması durumunda, Halkbank ve Vakıfbank şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden de başvurularını gerçekleştirecek haberi verildi. Daha önce bu bankalar üzerinden kredi kullansanız bile gelir belgesiz olarak 36 hayvana bile 8700 TL ödeme alabilirsiniz.