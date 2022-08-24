Bu hafta son! Devlet destekli emekliye verilecek ek ödemelerde limitler yükseldi, Para ihtiyacı olan emekliye müjde var!

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, devlet destekli olarak kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan bu kredilerde aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yatırılacaktır. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, hızlı bir şekilde kredi hizmetinden faydalanacak olan vatandaşlar için devlet destekli olacak, ödenecek olan ek ödemelerde, kamu bankaları haricinde bazı özel bankalarda kampanya yapacağını açıkladı. Bu aybaşında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurusu yapılan ve emekli olan kişiler için ödenecek olan ek ödemelerde, limitler 50000 TL'ye kadar yükseldiği ve bu verilecek olan emekli ödemelerinde düşük faizlerle yararlanılacaktır.

Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden gerçekleştirmeniz durumunda, işlemlerini yapacak olan vatandaşlar için 50000 TL, ödemeler 36 ay vadeli olarak hesaplara yatırılmaktadır. Emekli maaşları Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almanız ile birlikte sizlere, başvuru imkanı sağlanacak olan bu bankaların internet siteleri üzerinden de kredi başvuru formunu doldurarak, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

50000 TL ödeme almanız durumunda diğer bankadaki olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatmak istiyorsanız, Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden borç kapatma kredisi de emekli maaşınızı taşımanız durumunda alabilirsiniz.

Emekli maaşı, kamu bankalarında olmayan vatandaşlar ise bazı özel bankaların yapmış oldukları kampanyalardan faydalanarak hızlı bir şekilde nakit kredi imkanından faydalanabiliyorlar. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, 5 dakika içerisinde onay alabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan vatandaşların 36 ay vadeli olarak kullanacakları ihtiyaç kredilerinde şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde kredi ödemeleri de yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan kişiler ile birlikte Garanti Bankası, Denizbank ve Akbank'ta devlet destekli olarak emekli olan vatandaşlara ek ödeme vermektedir.