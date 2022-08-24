Garanti BBVA Bankası üzerinden 12000 TL ödeme verilecek! Bu bankadan sadece 18 yaş üzeri alabilecek dendi!

Garanti Bankası, resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, gelir belgesiz 12000 TL ödeme, 18 yaşından büyük olan her vatandaşa verilmediği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Garanti Bankası üzerinden işlemlerini gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanarak, 12 bin TL ödeme yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için yapılan bu kampanyada bireysel ihtiyaç kredisi almak isteyen veya daha önce bu bankadan kredi kullanan vatandaşlar hemen 36 ay vadeli kredi hesaba yatırabiliyor.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi başvuru sunda bulunmak isteyen kişilerin banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması durumunda şartlara uygun olmaları ile birlikte aynı gün içinde hesaplarına da ödemeler yapılacağı açıklandı. Garanti Bankası kredi kampanyasına başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak alabilecekleri bu kredi kampanyalarında 12000 TL ödemeyi almaları için en yakın banka şubesine gitmesi isteniyor. Size en yakın banka şubesine giderek kimliğinizle birlikte yapacağınız başvurular sonrasında onay alabilecek ve onaylanan kredinizi düşük faiz oranlarından faydalanarak, hesabınıza yatırabileceksiniz.

Banka şartlarına uygun olan kişiler kredi puanı da 1100 ve üzerinde olması durumunda, özellikle sigortalı olarak çalışıyorlar ise son işyerlerinde 3 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması, banka tarafından istenmektedir. Sigortalı olarak çalışan vatandaşların aynı gün içinde başvurularını gerçekleştirecek, kredi alabilecekleri bu kampanyalardan faydalanmak isteyen kişiler banka internet bankacılığını kullanıyorlarsa garanti mobil uygulaması üzerinden 7 24 başvuru yapabilmektedir.