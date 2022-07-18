Bu Hafta İçinde Emekliye Ödenecek Olan 6250 TL Hakkında Duyuru Yapıldı

Emekli maaşı alan kişileri ilgilendiren bu haberde ING Bank kendi internet üzerinden bir duyuru paylaştı. ING Bank üzerinden 3 yıl boyunca emekli maaşı alacak kişilere, 5000 TL ödeme yapılacağı açıklandı. Ayrıca emekli maaşını bankaya taşıyan kişilere de banka daha farklı emekli kampanyaları yaparak acil ihtiyaçlarında her an parayı alabileceklerini duyurdu. Emekli maaşını bu bankadan alan ve emekli yakınını getiren kişilerde 1250 TL ödeme alacak. Emekli maaşınızı ING bank üzerinden almaya başlarsanız, geri ödemesi olmayan 6250 TL ödemeyi hemen alacaksınız.

Emekli maaşı promosyon olarak verilecek ve 3 yıl boyunca maaş taşıma yapmazsanız bu parayı geri ödemeyeceksiniz.

EMEKLİYE ÖDEME

Emekli maaşı alan kişilerin maaşlarına göre ödemeler yapılacaktır. Emekli maaşı alan kişiler 1500 TL'ye kadar maaş alıyorsa, 3500 TL ödeme alacak. 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alıyorsanız da 4250 TL ödeme alınacaktır. Son yapılan zamlardan sonra ise 2500 TL üzerinde maaş alan çok emekli olacak. 2500 TL ve üzerinde emekli maaşı alan kişilere 5000 TL emekli promosyonu verilmektedir. Bu sözleşmeyi yaptıktan sonra 30 gün içinde hesabınıza ödeme alabileceksiniz. Emekli maaşınızı 3 yıl taşımama sözünüze bu para verilmektedir.

Kampanya 31 Ağustos 2022 tarihinde sona erecektir. Bu kampanyaya katılmak isteyenler en yakın ING bank şubesine giderek işlem yapabilir. ING bank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, ayrıca bankanın emekli kredisi kampanyasına katılabilir ve bu bankadan acil para ihtiyacı olduğu zaman hemen başvuru yapabilir.