Dolar ve Altın İçin Kritik Uyarı Yapıldı! İslam Memiş Yorumu Sonrasında Ne Olacak?

İslam Memiş, gram altın ile ilgili açıklama yaptı. Gram altının dolardan destek aldığını söyledi. Şu an için Gram Altın 950 TL altına düşeceğini görmüyorum dedi. Ekranlarda ve internet üzerinde görünen rakamların gerçeği olmadığını açıkladı.

İslam Memiş katıldığı TV programında Altın ve dolar ile ilgili yorumlarda bulundu. Altın ve Dolar yatırımı yapan kişilerin yakından takip ettiği İslam Memiş, son programda önemli açıklamalarda bulundu. Yapmış olduğu bu açıklama ile son durumu değerlendirmesini yapan İslam Memiş, Orta ve düşük vadelerde fiyatların düşmeyeceğini duyurdu.

Yaptığı açıklamada FED'in politikasının ve faiz artışının devam ettiğini vurgulayan Memiş, Enflasyonu düşürmek isteyen FED'in agresifliği ile ilgili açıklama yaptı. Temmuz ayı toplantısında 75 baz puan bir artış beklediğini söyledi. İslam Memiş şu şekilde açıklama yaptı.

"Muhtemelen temmuz ayı toplantısında 75 baz puanı bir faiz artırımı daha yapacak. Tabii dolar karşısındaki diğer yabancı para birimleri, altın ve gümüş gibi değerli metallerde de sert düşüşler gördük. Az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi 100 dolarlık bir gerileme oldu onsa altında. Teknik olarak 1680-1780 dolar aralığını takip etmeye devam ediyoruz."