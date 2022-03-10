Bu hafta emeklilerin hesabına 2455 TL yatacak! Detayları açıklanıyor. Son dakika kampanyası ile birlikte emekli olan kişiler 2455 TL ödeme alabilecekler. Vakıfbank tarafından başlatılan bu kampanya da bankadan emekli maaş alan kişiler başvuru yaparak hemen sonuç alabilecek ve banka şubelerine gitmeden hemen hesaplarına para ödemesi alabileceklerdir. 2455 tl ödeme almak için başvuru yapacak olan kişiler, bankadan kredili mevduat hesabı başvurusu yapabileceklerdir. Vakıfbank sadece emekli olan kişiler için verdiği bu artı para imkanından faydalanacak olan emeklilerin kendi bankasından emekli maaşı almasını istemektedir.

Vakıfbank haricinde diğer kamu bankaları olan Ziraat BAnkası ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan kişiler, hemen sonuçlarını öğrenebileceklerdir. Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler sadece artı para değil ayrıca bankanın verdiği diğer tüm kredili ürünlerinden de faydalanmaktadırlar.

2455 TL ödeme için başvuru nasıl yapılır?

Vakıfbank üzerinden 2455 tl ödeme için başvuru yapacak olan emekli banka şubelerine gitmeden işlem yapmak istiyorsa banka internet bankacılığını kullanabilirler. Bankanın internet bankacılığı üzerinden 2455 tl ödeme alacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan ayrıca 100.000 TL kredi de alabileceklerdir.

Emekli maaşınızı Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, banka şartlarına uygun olan kişiler banka şubelerinden de sadece kimlikle başvuru yapabileceklerdir. Banka şubelerinden yapacağınız başvuru sonrasında da sizlere ne kadar onay verileceği hemen söylenir ve bu parayı hemen hesabınıza artı para olarak alırsınız. Yüksek kredi notu olan kişiler, daha yüksek limitlerde de kredili mevduat hesabı başvurusu yapabileceklerdir.

Vakıfbank haricinde ayrıca banka müşterisi olan kişiler Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden de kredili mevduat hesabı açabileceklerdir. Bu şekilde sizlerde hemen başvurunuzu mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden yapabileceksiniz.