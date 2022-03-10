Akbank Emekliye 70 Bin TL Nakit Verecek! Son Dakika Gelişmesi

Emekliler ihtiyaç kredisi çekmek istediklerinde bankalara müracaat ediyor. Bankalar belirli süreçlerde kampanyalarını müşterilerine duyuruyor. Peki Akbank 70 bin TL kredi başvurusu nasıl yapılır? Kredi koşulları neler? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Akbank sunduğu kampanya ile beraber artık emekli vatandaşların başvuruda bulunmaları halinde gelir belgesiz olark kredi onayı alabileceklerini ifade etti. Kredi çekecek olan kişiler Akbank üzerinden emekli maaşı almaları halinde 70 Bin TL'ye kadar 24 ay vadeli ihtiyaç kredisini en düşük faiz oranlarıyla kullanarak faydalanacaklar. Akbank emekli maaşı kendi bankası üzerinde bulunanlara yaptığı kampanyalar ile beraber sürekli olarak güncel kredi fırsatları sunmaktadır.

Akbank 70 Bin TL'ye Kadar Kredi Veriyor

Akbank emekli maaşını kendi bankası üzerinden alan vatandaşlara gerçekleştirdiği bu kampanya ile beraber sürekli olarak güncel kredi fırsatları da sunmaktadır. İhtiyaç kredisi çekecek olan emekliler Akbank üzerinden emekli maaşlarını almaları halinde kredilerini banka şubelerine müracaat etmeden müşteri hizmetlerini arayarak, mobil bankacılığa giriş yaparak çekebilecekler.

Akbank emekliler için başlattığı bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi çekecek olan vatandaşların ilk taksit ödemelerinde de 90 gün erteleme yapma fırsatı sunmaktadır. Emekli kredisi çekmek istiyorsanız ve emekli maaşınızı Akbank üzerinden alıyorsanız sizde anında kredi başvurunuzu yaparak 70 Bin TL'ye kadar gelir belgesiz bir şekilde 70 bin TL üzerinde ise gelir belgeli olarak ihtiyaç kredisi çekebilirsiniz. Kullandığınız bu kredi ile diğer bankadaki bulunan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabileceksiniz.

Akbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden emekli kredisi kullanmak isteyen kişiler başvurularını müşteri hizmetlerini arayarak, mobil üzerinden internet bankacılığına giriş yaparak ya da bizzat en yakın Akbank şubelerine yalnızca kimlik belgeleri ile giderek yapabilecekler. Banka şubelerinden gerçekleştireceğiniz ihtiyaç kredisi başvurunuzun ardından banka sizlere 5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde olumlu ya da olumsuz sonuç verecektir.

Aynı zamanda bankanın resmi internet adresinden, internet bankacılığından ya da şubelerden Akbank'ın sunduğu diğer kredi fırsatlarınıda öğrenebilirsiniz. Yüksek limitli kredi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar emekli maaşlarını Akbank üzerinden almaları durumunda şubeye gelir belgeleri ile giderek yüksek limitli diledikleri krediye başvuruda bulunabilecekler.