Bu Hafta BİM'de Neler Var? 13 Mayıs 2022 Cuma BİM Aktüel Kataloğu Yayınlandı. 13 Mayıs 2022 BİM aktüel kataloğu cuma ürünleri paylaşıldı. Cuma günü BİM marketlerde raflarda ve reyonlarda yerini alacak ürünler ile alakalı bilgiler de paylaşıldı. İşte karşınızda BİM aktüel ürünler kataloğu ve 13 Mayıs 2022 Cuma ürünleri ile alakalı detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Haftanın ikinci BİM kataloğu açısından beklenen paylaşımı nihayetinde geldi ve böylece katalogda yer alan ürünler de belli oldu. Cuma günü satışa sunulacak ürünlerden faydalanmak isteyen indirimli alışveriş tutkunu vatandaşlar böylece mağazaları akın edecek. Peki, bu haftanın aktüel ürünleri neler? Cevabı haberimizde...

13 Mayıs 2022 Cuma BİM Aktüel Kataloğu 1. Sayfasında Neler Var?

Aktüel kataloğun ilk sayfasında genel itibariyle baktığımızda cep telefonu, LED TV, Android TV, tava, sahan, meyve bıçağı, sunum kasesi, evcil hayvan seti, basketbol seti, oyuncak bebek, domino oyunu, damperli kamyon ile şekilli hayvanlar serisi yer almaktadır.

BİM Aktüel Ürünler Kataloğu 2. Sayfasında Neler Var?

Aktüel kataloğunun 2. Sayfasına baktığımızda ise sineklik, bisiklet saksı, dekoratif kuş, hasır duvar saksısı, yapay çiçek, saksı süsü, hortum sarma askısı, çiçek makası, bitki toprağı, dekoratif solar aydınlatma gibi çeşitli ürünler yer almaktadır.