Son Dakika Emekli Maaşına Zam Müjdesi Geldi!

Ve nihayetinde emekli zammı kesinlik kazandı. Buna göre en yüksek ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı ve en düşük emekli maaşının 4.560 TL olmasına karar verildi. Gelişmeler çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Memur maaşları ve emekli aylıkları ile alakalı son dakika gelişmeler kulislere yansıdı. Buna göre milyonlarca vatandaş, temmuz ayı içerisinde maaşlarına ya da aylıklarına yapılacak zammın ne kadar olduğunu merak ediyor. Gerek emekli vatandaşlar gerekse de memurlar bu haberi yakından takip ediyor. En düşüğü 8872 TL olacak Ve böylece temmuz ayında netlik kazanacak emekli zammı ile memur zammı açısından belirleyici olacak 2022 senesinin ilk 4 ayı açısından enflasyon rakamları şimdiden netlik kazanmaya başladı.

Mayıs ile haziran ayı enflasyon rakamlarının belirlenmesinin sonrasında emekli ile memur temmuz zammı netlik kazanacak. Memur enflasyon farkı ile emekli maaşları açısından zam oranı direkli bir şekilde enflasyon rakamları ile belli olacak ve diğer taraftan sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zamlarda böylece gündeme gelmeye başlayacak. İşte karşınızda milyonlarca emekli vatandaşın en çok merak ettiği ve beklenen ile gerçekleşen enflasyon rakamları ile hesaplanan temmuz zammı ve tablo tablo emekli ile memur maaşlarını sizlere sunuyoruz.

Emekli ile memur zammı yıl içerisinde 2 defa belirleniyor

Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ve 6 aylık dilimler şeklinde içerisinde 2 defa zam yapılmaktadır. Enflasyonu endeksi bir şekilde gerçekleştirilen emekli ile memur zammı aracılığı ile hiç kimseye enflasyon rakamlarının altında maaş zammı verilmemektedir. Buna göre 6 aylık enflasyon rakamlarının emekli ve memur maaşları açısından direkt bir şekilde belirleyici olduğunu söylememiz mümkündür. SSK ile BAĞ-KUR emekli maaşları ilgili içerisinde 6 aylık bir enflasyon kadar 2 defa artık yaşarken diğer taraftan memur ile memur emeklileri ise yine aynı şekilde bir yıl içerisinde 2 defa enflasyon farkı ile Toplu sözleşme zammı almaktadır.