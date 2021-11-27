Bu Hafta Başvurulan Borçlar Kapatılacak! Meclisten Karar Geçti!

Kamu bankaları tarafından diğer bankalardaki borçlara yönelik sunulan kredi imkanlarından sizlerde yararlanabilirsiniz. 36 ay vade üzerinden ve 50 bin TL tutarında kullandırılacak kredi ödemesini gerçekleştirmeniz mümkün. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından sunulan kredi için başvurular ise alınmaya başlıyor. Borç kapatma kredilerine ise 36 ay vadeden ödeme imkanı tanınacaktır. Ayrıca alınacak kredi ödemesi 6 ay erteleme şansı sunuluyor.

Ziraat Bankası Borç Kapatma Kredisi Nasıl Alınır?

Ülkemizde en fazla vatandaşların kullandığı kamu bankalarındaki ilk sırada bulunan Ziraat Bankası, kredi kullanma bakımından gerekli kolaylıkları sağlamaktadır. Kredi kartı borçları dahil diğer bankalara olan tüm borçlara yönelik kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların ise en az 6 aydır çalışma hayatına devam ediyor olması ya da emekli maaşına tabi bulunma şartı aranmaktadır. Ziraat Bankası şubelerine giderek başvurularınızı bizzat yapabilirsiniz. Aynı zamanda bankaya ait olan resmi internet sitesi üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Vakıfbank Borç Kapatma Kredisi Veriyor

Vakıfbank aracılığıyla da vatandaşlara borç kapatma kredisi sunuluyor. Vakıfbank borç kapatma kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız yakın konumdaki şubeye giderek kimlik belgeniz ve gelir belgenizi sunarak gerçekleştirebilirsiniz. 50 TL tutarına kadar sunulacak olan krediyi 36 ay vade ile ödeme hakkına sahip olursunuz. 50 bin TL üzerinde kredi kullanmayı düşünenler ise 24 ay vade üzerinden ödemelerini yapabilmektedir. Yeni yasadan dolayı bu bağlamda işlemleri uygulamanız mümkündür.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi

Kamu destekli bankalardan birisi olan Şekerbank 100 bin TL limit üzerinden borç kapatma kredisi sunmaktadır. Ödemelerde ilk taksit ise 3 ay ertelemeli şekilde yapılabilmektedir. Şekerbank kredisi kullanmak isteyenler bankaya ait olan internet bankacılığı kullanabildiği gibi bankaya ait şube üzerinden de yapılabilmektedir. Şube üzerinden yapılacak başvurularda yanınızda kimlik ile gelir belgeniz bulunması gerekmektedir. Onay alınması halinde hemen banka üzerinden borçlarınıza yönelik kullanım gerçekleştirilecektir.