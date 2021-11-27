Ürdün'de Yüzlerce Kişi İsrail İle Su-Enerji Anlaşmasına Karşı Protesto Yaptı

Ürdün ve İsrail arasında imzalanan enerji karşılığı su anlaşmasını protesto etmek için Ürdün'ün başkentinde yüzlerce kişi toplandı.

Anlaşma uygulanırsa, ülkelerin 27 yıl önce imzaladığı barış anlaşmasından bu yana en büyük işbirliği projelerinden biri olacak.

Anlaşmaya göre Ürdün, Ürdün'deki BAE tarafından finanse edilen bir güneş enerjisi santralinden üretilen 600 megavat elektrik karşılığında İsrail'den 200 milyon metreküp (7.06 milyar fit küp) tuzdan arındırılmış su alacak.

Cuma günkü protestoda Ürdünlüler, Filistin topraklarını işgal etmeye devam ederken İsrail ile ilişkileri normalleştirmeye doğru ilerlediğini söyleyerek anlaşmayı reddetti. Muhalifler, anlaşmanın Ürdün'ü komşusuna bağımlı olmaya zorlayacağı konusunda da uyardı.

“Yaşama hakkımız var; Filistinlilerin yaşama hakkı var, ”dedi protestocu Nasreen El Cezire'ye. "Biz Ürdünlüler, Filistin'i destekliyoruz ve Ürdün'ü önemsiyoruz, bu yüzden bugün buradayız."

Nasreen, üç çocuğunun yaptığı bir posteri tuttu. Posterde "İNSAN olmakla ilgili" yazıyor. Projenin “niyet beyanı” Pazartesi günü Dubai'de Ürdün'ün su bakanı, İsrail'in enerji bakanı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin iklim değişikliği bakanı tarafından ABD İklim Elçisi John Kerry'nin huzurunda imzalandı.

Ürdün Milletvekili Saleh al-Armouti, İsrail'e atıfta bulunarak El Cezire'ye “İşgale güvenmiyoruz” dedi. "İsrail işgali bir anlaşma imzalarsa, genellikle söyleneni yapmazlar." Kardeşi Yanal Yousef'in gözaltına alındığı Fadi ve Fuad Yousef'e göre, Ürdün polisi Salı günü anlaşmayı barışçıl bir şekilde protesto eden 16 üniversite öğrencisini tutukladı.

“Kardeşim kararı protesto etmek için arkadaşlarıyla birlikte gitti ve tutuklandı. Şimdi hapiste, ”dedi Fadi El Cezire'ye. Fadi'ye göre, "kamu düzeninin ihlali" nedeniyle gözaltına alındılar.

Su kıtlığı

Anlaşma, Ürdün'ün ciddi su ihtiyacını ve İsrail'in yenilenebilir enerji karışımını genişletme hedefini ele almayı amaçlıyor.

İsrail, suyu tuzdan arındırma kapasitesini büyük ölçüde artırdı ve Ürdün, güneş enerjisi çiftliklerine uygun geniş çöl alanlarına sahip.

Su Bakanlığı sözcüsü Omar Salameh yaptığı açıklamada, projenin fikrinin Ürdün'ün son yıllarda krallığın nüfus artışıyla şiddetlenen kalıcı su kaynaklarına olan artan talebinden kaynaklandığını söyledi.

UNICEF'e göre Ürdün şu anda dünyada sudan en çok korkan ikinci ülke. Yakın tarihli bir Laboratuvar Haber raporuna göre, kişi başına düşen su arzının yüzyılın sonuna kadar yarı yarıya azalması bekleniyor.

Projenin vizyonu, 2015 yılında bölgesel bir çevre STK'sı olan EcoPeace Middle East'ten geldi. Ürdün'ün EcoPeace Direktörü Yana Abu Taleb Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Şimdi iklim değişikliğiyle birlikte mücadele etmeye gerçekten odaklanmamız gerekiyor."

“Sağlıklı karşılıklı bağımlılıkları yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Şu anda ülke olarak içinde bulunduğumuz korkunç su durumuna karşı halkımızın menfaati için bu tür işbirliği projelerine bakmamız gerekiyor” dedi.