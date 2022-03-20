Bu Haberi Duyan Bankaya Koşuyor: Ziraat Bankası 5000 TL Ödüyor

Ziraat Bankası'ndan 5000 TL ödeme açıklaması ünlem vatandaşlar, bu haberi duyar duymaz Ziraat Bankası'nın yolunu tutuyor. Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL'lik müracaat işlemlerinin nasıl yapılacağını bu haberimizden öğrenebilirsiniz. Kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden işlem gerçekleştirerek müracaat işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar açısından başlatılan bu son dakika kredi kampanyasından kimlik numaranızı üzerinden 5000 TL'ye varan ödeme almanız artık mümkün.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kampanyasına katılım sağlayacak vatandaşlar başvuru işlemlerini gerçekleştirmek suretiyle 5 dakika içerisinde kredi neticesini öğrenebilecek. Nakit gereksinimlerinin bulunması halinde, Ziraat Bankası müşterisi olan vatandaşlar çok hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Ziraat Bankası 5000 TL İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Kamu Bankası Ziraat Bankası üzerinden işlem gerçekleştirecek vatandaşlar, müracaat işlemlerini yapmak istiyorlarsa çok hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmek suretiyle kimlik ile gelir belgelerini ibraz ederek 5000 TL’lik kredi için onay alabilirler. Sigortalı bir şekilde çalışan vatandaşlar ile beraber emekli yurttaşların faydalanabilecekleri 5000 TL’lik ihtiyaç kredisi kampanyası açısından banka, bazı koşulları talep ediyor.

Emekli olan vatandaşların emekli maaşlarını Ziraat Bankası üzerinden almaları koşulu ile beraber 6 aydır çalışıyor olması gerekir. İşe yeni başlangıç yapan vatandaşlar ise kefil ya da ipotek verecek fakat bu banka üzerinden kefil kullanabilir. 5000 TL’lik ihtiyaç kredisi, 36 aylık vade seçeneği şeklinde taksitlendirilecek ve ödemesi ise 3 ay ertelemeli olacak şekilde ödenecek.