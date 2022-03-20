DenizBank'tan Son Dakika Açıklaması: Kimlik Numarasına 13.000 TL ödeme Yapılacak

DenizBank'a resmi internet sayfası tarafından yapılan açıklamaya göre T.C. kimlik numara yap 13000 TL'lik ödeme yapılacak. Duyurudan hemen sonra bu para hesaplara yatmaya başladı. Son dakika kampanyası ile bankadan işlem gerçekleştirecek vatandaşlara anında netice verilecek.

T.C. kimlik numarasına Denizbank tarafından 13.000 TL ödeme yapılacak. Kimlik numaranız üzerinden 13000 TL'ye varan ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerinde bulunacak olan vatandaşlar, 36 aylık vade seçeneği şeklinde oluşturulan kredilerden faydalanabilecek.

Nakit gereksinimlerinin bulunması halinde ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olacak şekilde kullandırılacak bu kredileri alacak vatandaşlar, DenizBank'ın gerçekleştirmiş olduğu kampanyaya katılım sağlayarak, 5 dakika içinde neticeyi öğrenebilecek. 18 yaşından büyük olan bütün Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlarının T.C. kimlik numaraları üzerinden 13000 TL'ye varan ödeme alacakları bu kredi kampanyasında ihtiyaç kredisi alacak vatandaşlar, çok hızlı bir şekilde sonuç alabilecek.

Denizbank 13.000 TL İhtiyaç Kredisi Müracaat İşlemleri Nasıl Yapılır?

Denizbank tarafından başlatılan bu kampanyada SMS atarak, vatandaşlara çok hızlı bir şekilde sonuç verilecek. Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşların SMS atmaları halinde almaları durumunda gelir belgesiz bir şekilde bu krediden faydalanmaları Mümkün olacak.

Cep telefonlarının mesaj bölümüne giren vatandaşların kredim yazdıktan sonra boşluk bırakmaları ve TC kimlik numaralarını da yazdıktan sonra bu mesajı 3280 numarasını göndermeleri gerekir. Gönderilen mesaj sonrasında banka, müşterilere çok hızlı bir şekilde sonuç verecek. Bireysel müşterilerin başvuru işlemlerini gerçekleştirecekleri bu kampanyaya katılım sağlayacak vatandaşları ilk taksit ödemelerinin 3 ay ertelemeli olacak şekilde ve 36 aylık vade seçeneği ile kullandırılır olması da bir başka güzel haber şeklinde girişti.