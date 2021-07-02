Bu haberi Çok Kişi Bilmiyor! SGK Üzerinden Başvuru Yapanlar 2.539 TL Ödeme Alabiliyor

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan kişilere, Mart ayından beri uygulanan kısa çalışma ödeneği, işveren tarafından ücretsiz izne çıkan kişilere verilen nakdi ücret desteği ve iş verenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 30 Haziran 2021 tarihinde bitti.

Bu verilen destekler, 30 Haziran tarihi ile son bulduktan sonra, çalışan ve iş veren kişiler, bu destekleri uzatmak istemektedirler. Bunun için sosyal medya hesaplarında da kampanya başlatıldı. Ancak, hükümet yetkilileri tarafından henüz böyle bir durum söz konusu değil. Artık 30 Haziran sonrasında, işten çıkarma yasağı kaldırıldığı için kişilerin, işten çıkma durumu olmaktadır.

İşten çıkan kişilerin alacağı işsizlik maaşı da bu sebeple oldukça araştırılan konuların başında geliyor. İşsizlik ödenekleri, çalışanların aldığı ve işsiz kaldıktan sonra, belirli aylarda aldığı bir maaştır.

10 Ay Maaş Alınabiliyor

10 Ay boyunca işsizlik maaşı alınabilmektedir. Kendi istediği ile değil ve iş veren tarafından işten çıkartılan kişiler, işsizlik maaşı alabilmektedirler. Kendi isteği ile işten ayrıldıysanız, maalesef işsizlik maaşı alamayacaksınız. Çalışan kişilerin bu maaşı alabilmesi içinde bazı şartlar vardır. Çalışan kişiler, işsizlik maaşı alabilmesi için 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödemesi yapılması gerekmektedir. Bu prim ödemeleri sonrasında, son 120 gün kesintisiz primi dolduran kişiler, işten ayrılma durumunda SGK destekli işsizlik maaşı başvurusu yapabilmektedirler.

İşsizlik maaşı SGK ve İŞKUR tarafından ödenmektedir. İşsizlik maaşından yararlanmak isteyenler, işten ayrıldıktan 30 gün içinde başvuru yapması gerekiyor. Aksi durumda işsizlik maaşından yararlanamazlar. Yapılan başvuru sonrasında işsizlik sigortasından faydalanabilirsiniz.

Çalışan kişilerin, çalıştıkları gün ve prim sayısı da bu alınacak maaşlarda oldukça etkilidir. 10 ay boyunca alınacak olan bu maaşlar, 3 yıl içinde en az 1080 gün prim ödemesi olması gerekiyor. 8 ay maaş alacak kişiler, 900 gün prim günü ödenmiş olması gerekmektedir. 3 yıl içinde 600 gün prim ödemesi yapan kişilerde, en az 6 ay işsizlik maaşı alabilmektedirler.

En Düşük Maaş 1420 TL

İşsizlik maaşı alacak kişiler de en düşük maaş ne kadar merak ediyorlar. Son 120 günlük SGK primlerine göre, kazancınız hesaplanacak ve buna göre işlem yapacaksınız. 120 günlük prim günü hesaplandıktan sonra, kazancınızın yüzde 40’lık kısmı kadar işsizlik maaşı alabilirsiniz.

Bugünkü ücretlere göre en düşük işsizlik maaşı 1.420 TL, en yüksek ise 2.539 TL olarak biliniyor. İşsizlik maaşı ödemeler, İşkur tarafından, yapılmaktadır. Bu kişilerin GSS ödemelerini de İşkur yapacaktır. İşsizlik sigortası fonundan ödenecektir.

İşsizlik Maaşı Alan Kişilere İş İmkanı

İşsizlik maaşı alan kişilere, İŞKUR aynı zamanda iş bulmak içinde fedakarlık yapıyor. İş bulma kurumu olarak bilinen İŞKUR, iş başlangıcı yaptığınızda, hemen işsizlik maaşını kesecektir. Yeni bir işe girdiğinizde veya emekli olduğunuzda verilen bu maaş kesilir. İşsizlik maaşı sonrasında eğer başvuru yaparak tekrardan bir işe girerseniz, tekrardan aynı şartları sağladığınızda işsiz kalırsanız maaş alabileceksiniz.