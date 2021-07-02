Vakıfbank Emekliye 1000 TL Ek Ödeme Yapacak, Promosyon Tutarı Değişti, Başvuru Başladı

Son Dakika: Emekli kampanyası duyurulsunu kamu bankası Vakıfbank yaptı. Vakıfbank üzerinden destek ödemeleri başladı. Vakıfbank emekli olan kişilere, ek ödeme yapıyor. Bu haber sosyal medya da oldukça yankı uyandırdı. Ülkemizde bilindiği gibi yaklaşık 12 milyon emekli insan bulunmaktadır. Emekli olan insanlar iş hayatlarında çalıştıkları alanlar doğrultusunda emekli maaşları almaya hak kazanırlar. Bu anlamda bir memurun, işçinin veya doktorun emekli maaşları arasında da farklılıkar olabilmektedir. Ancak emekli olmaya hak kazanan her insan emekli maaşını almak için bir banka ile irtibata geçmek durumundadır. Emekli, anlaşmaya varacağı banka üzerinden emekli maaşını düzenli olarak çekebilmektedir. Emeklilerin maaşlarını alırken araştırdıkları hususlardan biri promosyon miktardır. Pek çok banka, kendilerinden emekli maaşı alacak insanlara ek ödeme şeklinde bir promosyon teklif etmektedir. Bu promosyonun içeriği bankadan bankaya farklıkık arz eder.

Vakıfbank Emekliyle yapacağı 1000 TL ek ödeme ile emekliler tarafından tercih edilen bankalardan biridir. Maaşlara ek olarak verilen promosyon tutarı ne kadar fazla olursa, emekliler de o oradan bankalara yönelmektedirler. Daha önceden 750 TL bandında seyreden promosyon miktarını 1000 TL’ye yükselten Vakıfbank’ın bu hareketinden sonra birçok emekli, maaşını Vakıfbank’tan almayı düşünmeye başlamıştır. Yeni emekli olacak birinin yaptığı promosyon araştırmalarının sonucunda karşısına çıkan böylesi bir promosyon miktarı, banka seçiminde oldukça önemli bir faktör olarak ortaya çıkmaktadır. Vakıfbank’ın emekli vatandaşlara sunmuş olduğu bu yüksek promosyon tutarı, geçen birkaç aylık süre zarfında bile pek çok emeklinin maaşlarını Vakıfbank’a taşımasına vesile olmuştur.

Emekli Promosyonları Ne Kadardır?

Kamu ya da özel fark etmeksizin her bankanın kendine ait bir politikası bulunmaktadır. Bankalar bu politikalar özelinde kredi, faiz oranı ve diğer hususlarda belirli ölçütler belirler. Bankalarla iletişime geçecek insanlar da bankaların belirlemiş olduğu bu kriterler uyarınca adım atmış olurlar. Bankadan bankaya değişiklik arz eden konulardan biri olan emekli promosyonları da bu kapsamda ele alınabilir. Çünkü her bankanın emekli insanlara teklif ettiği ya da sunduğu emekli promosyonları birbirinden farklıdır.

Ancak emekli olup da bir bankadan emeki maaşı alacak insanların karşılaştıkları ortalama promosyon tutarlarından bahsetmemiz mümkündür. Genellike 500 TL ile 1000 TL arası değişmekte olan promosyonlar emeklilere sunulmaktadır. Kendilerine sunulan bu teklifleri değerlendiren emekliler genellikle en yüksek promosyonu veren bankadan emekli maaşlarını almaya karar verir. Bu bağlamda özellikle son zamanlarda pek çok banka, promosyon tutarlarında ciddi ölçüde artışa gitmiştir. Promosyon miktarlarındaki bu artış ile doğru orantılı olarak, ücretleri yükselten bankalardan emekli maaşı alma talebinde bulunan insan sayısı da giderek artmaktadır.

Emekli Olan Kişilere, Ayrıca Kredi Verilecek

Vakıfbank emekli olan kişilere, ayrıca kredi imkanı da sağlayacak. Emekli olan kişiler, banka üzerinden kredi başvurusu yaparak, kredi kullanabileceklerdir. Vakıfbank emekli kredilerinde maaşınızın 22 katına kadar bu bankadan maaş alma şartı ile kredi kullanabileceksiniz. Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler, belirli şartlara göre bu kredileri hemen hesaplarına atabilmeleri için bankanın mobil uygulamasını da kullanması gerekiyor. Sizlerde 1000 TL ek ödeme için maaşınızı Vakıfbank'a taşıyacaksanız, bu bankanın vermiş olduğu ihtiyaç kredisi, konut kredisi ve taşıt kredilerinde de uygun faizlerle kredi kullanabileceksiniz.