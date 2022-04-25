Bu Habere Dikkat: Aylık ve İkramiyeler Artacak. Türkiye'de bulunan milyonlarca çalışanı oldukça yakından ilgilendiren ek gösterge çalışmaları devam ediyor. Aylık ile ikramiyelerde artışın meydana gelmesini sağlayacak bu çalışmalar doğrultusunda kamuda 11 sendikaya ek gösterge gelecek. Ek göstergenin 2200’den 3600'e çıkarılması durumunda ikramiye ve emekli aylıklarında yüzde 25 oranında artış olması bekleniyor. Artık puanın da 4 kriter göz önünde bulundurulacak nokta işte detaylar ve çok daha fazlası haberimizde...

Kariyer Mesleklere Ek Puan

Kariyer meslek grubundakilere 600 ile 800 puan eklenecek ve böylelikle şube müdürleri ile daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak. Herkes göstergenin 2200’den 3600'e çıkarılması ile beraber ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık olarak %25 oranında bir artış görecek. - gösterge düzenlemesinin emeklilik, ikramiye ile maaşları yansımasının yaklaşık 25 milyar TL civarında olması hesaplanıyor.

Emekli Aylıklarında 1500 TL Artış Olacak

Çalışma sürelerine göre değişiklik göstermekle beraber %25 oranında bir artış olması öngörülüyor. Örneğin 6000 TL emekli maaşı alan bir öğretmen, 3600 ek gösterge çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayından geçmesi ile beraber 7 bin 500 TL'ye çıkacak. Ortalama 1500 TL tutarında bir artışın olması söz konusu.

3600 Ek Gösterge Düzenlemesi, 4 Milyon Çalışanı İlgileniyor

Ek gösterge kapsamında 3 milyon 175 bin kamu çalışanı mevcut. Ek gösterge haricinde kalan personel ile beraber 4 milyon çalışan, 2 milyonun üzerinde de emekli vatandaş bulunuyor. Bu unvan bazında dengesizlik ile alakalı ek göstergelerde düzenleme yapılırken, 4 meslek haricinde yöneticiler, teknik hizmet, avukatlar, Genel İdaresi nasıl göstergesi olmayan personel de dikkate alınacak.