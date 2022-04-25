Ayçiçek Yağları Fiyatlarının Devamlı Yükselmesine Bir Dur Diyen Tarım Kredi Markete Çılgın Haftasonu: UCUZA SATILACAK

Ayçiçek Yağları Fiyatlarının Devamlı Yükselmesine Bir Dur Diyen Tarım Kredi Markete Çılgın Haftasonu: 5 LT Ayçiçek Yağlarında Bayram İndirimi! Daima uygun ve kaliteli fiyatlı ürünler satması ile meşhur olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bu hafta sonu çılgın fiyatlar sizleri bekliyor. Ramazan Bayramı öncesinde gıda ürünlerinde inanılmaz indirimlere imza atan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, şimdi de ayçiçek yağı ile kırmızı et ürünlerini de indirimli listesine aldı. İşte güncel fiyatlar ve çok daha fazlası haberimizde...

Ramazan Bayramı öncesinde gıda ürünlerinde inanılmaz indirimler yaşanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışı gerçekleştirilen tarım mahsul ofisleri marka 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatını gören vatandaşlar adeta şaşırıyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de 5 litrelik ayçiçek yağı ne kadar? Işte Tarım Kredi 25 Nisan sıvı yağ fiyatları ve çok daha fazlası...

Ramazan ayının başında yapmış olduğu açıklamada Ramazan boyunca indirimli ürünler satacaklarını müjdeleyen TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, yapmış olduğu açıklamada bu ürünlerin fiyatının makul olduğu ve tüketiciler tarafından satın alma işlemlerinin gerçekleştirildiğini söyledi. TMO olarak ayçiçeği yağı satışı da yaptıklarını dile getiren Gürdal, vatandaşlarına Ramazan ayı boyunca kırmızı et ve beyaz et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşması ile son dönemlerin zam şampiyonu sıvı yağın daha uygun fiyatlar ile satışının gerçekleştirildiğini de söyledi.

Diğer marketlerde 140 TL ile 180 TL arasında olan 5 litrelik Ayçiçek yağlarında mükemmel bir indirim Tarım Kredi Kooperatifi marketleri de sizleri bekliyor. Buna göre 5 litrelik ayçiçek yağının Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 129 TL'ye satın alınması mümkündür.