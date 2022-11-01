Bu Haber Kiracıları ve Ev Sahiplerini Sevindirecek: 2500 TL Ödeme !

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan müjde! Ev sahipleri de kiracılar da bu habere çok sevinecek! Bu yıl kiracılara ve ev sahiplerine ödeme var! Detaylar haberimizde..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan Vatandaşlara Destek !

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkemizdeki milyonlarca dar gelirli aileyi biraz olsun rahatlatacak yeni yardım paketini açıkladı. Yanık’ın ifadelerine göre bu yardım paketine hem kiracılar hem de ev sahipleri başvuru yapabilecek.

Geçtiğimiz yıllarda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan dar gelirli ailelere doğalgaz yardımları yapılmıştı. Bu yıl yaşanan enflasyon ve enerji fiyatlarının artışı bakanlığı farklı bir yardım için harekete geçirdi. Bu yıl ihtiyaç sahibi olan milyonlarca vatandaşa 2.500 TL’lik bir yardım yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kamuoyuyla paylaştığı sosyal yardım projeleri ile alakalı detayları Bakan Yanık, önceki senelerde yapılan yardımların 1.500 TL olduğu fakat bu yıl doğalgaz fiyatlarında ciddi bir artış görülmesi sebebiyle yapılacak olan yardımda da fiyat arttırmasına gidileceği şeklinde belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda vatandaşa yapılan doğalgaz destek ödemeleri 415-1.500 TL arasında değişmekteydi. Bu yıl fiyatlara yapılan güncelleme ile vatandaşa en az 900 TL, en çok da 2.500 TL doğalgaz destek ödemesi yapılacak.

Doğalgaz yarım paketine hem kiracıların hem de ev sahiplerinin başvuru yapabileceği ifade edilirken, ilk ödemeler ile birlikte 311 bin hanenin yardım paketinden yararlandığı belirtildi. Bu yıl yapılmış olan düzenlemeler ile doğalgaz destek paketinin daha fazla vatandaşa ulaştırılması hedefleniyor.

Doğalgaz Destek Ödemesi Başvurusunun Detayları

Hem ev sahiplerinin hem de kiracıların başvuru yapabileceği doğalgaz yardım paketi için başvuruları dilerseniz E-Devlet üzerinden dilerseniz de ikamet ettiğiniz il ya da ilçedeki SYDV şubelerinden yapabilirsiniz.

Doğalgaz yardım desteğinden faydalanabilme kriterleri şunlardır: Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşı olmak, başvuruyu yapan vatandaşın doğalgaz alt yapısı olan bir il veya ilçede ikamet ediyor olması, ikamet ettiği bölgede ön ödemeli veya faturalı sayaca bağlı olan bir doğalgaz aboneliğinin bulunması ve mesken abone grubunda yer alması.