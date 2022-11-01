İş Bankası’ndan 600 Bin TL’ye Şehir Merkezinde ve Doğalgazlı 3+1 Daire İlanı

Türkiye İş Bankası'nın geçtiğimiz günlerde satışa sunduğu daire ilanı gündem oldu ve oldukça ilgi çekti. Kullanıma hazır halde olan bu daie 3+1 büyüklüğe sahip. İş Bankası'ndan 600 Bin TL'ye satılığa sçıkmış olan bu daire ilçe merkezinde yer alıyor.

DAİRENİN İÇ YAPI ÖZELLİKLERİ

Dairenin tamamı, 3 oda. 1 salon, 1 mutfak, 1 lavabo- duş bölümü ve 2 balkondan oluşuyor. Bankadan satılık olan bu daire, dahil olduğu apartmanın ön cephesinde yer alıyor. Ayrıca konum bakımından kuzey ve doğu cephelerini görüyor.

İş Bankası tarafından satılık olan bu 3+1 daire, ilçe merkezinde yer almasından da kaynaklı talebin en çok olduğu, yapılaşmanın sık görüldüğü, oldukça işlek ve hatrı sayılır bir konumda yer alıyor.

Bu daire krediye de uygun şekilde satışa sunuldu. Az önce de belirtildiği gibi önemli bölgelere yürüme mesafesinde yer alıyor.

DAİRENİN KONUMU

Türkiye İş Bankası’ndan satılık olan bu dairenin yürüme mesafesinde yer alan önemli yapılar: Halk Eğitim Merkezi, Devlet Hastanesi, Eczaneler, Restoranlar, Belediye Binası, Özel Hastaneler, Banka Şubeleri, İlkokul, Ortaokul, Lise, Marketler yer alıyor.

Dairenin ısınma sistemi doğalgazdır. Ayrıca apartmanın kendine özel de bir otoparkı bulunuyor.

İş Bankası tarafından 600.000 TL tutarında satışa sunulan bu daire hem nakit hem de konut kredisi desteği ile alınmaya uygundur. Taksit seçenekleri ve kredi oranlarını hesaplamak için bankanın web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

İş Bankası tarfından satılığa çıkmış olan bu daire açık teklif usulü ile satılıyor. Daireyi hemen almak isteyenlerin mevcut fiyatta en az 5.000 TL artış sağlayarak 605.000 TL’ye doğrudan daireye sahip olma şansını elde edebilirler.

Banka tarafından satılığa çıkmış olan bu dairenin diğer özellikleri aşağıda yer alıyor. İnceleyeblirsiniz.

DAİRENİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Söz konusu bina 1998 yapımıdır. Binanın 2. katında yer alan taşınmaz, 3+1 büyüklüğe sahiptir. Ayrıca brüt 124 m², net 110 m² kullanım alanına sahiptir. Bununla birlikte taşınmazın yapı ruhsatı ve iskanı da bulunuyor.