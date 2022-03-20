Bu Haber Kaçmaz: Akbank, İhtiyaç Sahiplerine 3000 TL Ödüyor

Akbank resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamaya göre ihtiyaç sahiplerine 33 bin TL'lik nakit desteği sağlanacak. Akbank, yapmış olduğu kredi kampanyasında kredi onayı almak isteyen vatandaşlara çok önemli bir haber verdi. Akbank resmi internet uygulaması üzerinden bugün sabah saatlerinde yapılan son dakika bir açıklamada ihtiyaç sahiplerine 33000 TL’lik nakit desteği sunulacağı açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapmak istiyorsanız ve 33000 TL onayını almak istiyorsanız bazı koşullara uygun olmanız gerekecektir. Akbank ihtiyaç kredisi başvuru işlemlerinizi yapmak amacıyla banka kredi politikaları üzerinden değerlendirilmeye girilecek ve bu değerlendirme esnasında ne kadar onay alınacağını görmek de mümkün olacaktır. Akbank ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, 33 bin TL’lik kredi kullanmayı istemeleri halinde Akbank’ın yapmış olduğu bu kampanya ile beraber SMS atmak şeklinde veya internet sitesi üzerinden müracaat işlemlerini yaparak düşük faiz oranları ile kredi kampanyasından faydalanabilecek.

Akbank İhtiyaç Kredisi Başvuru İşlemlerinin Yapılması

Akbank ihtiyaç kredisi müracaat işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar, banka kredi puanları 1400 ve daha da üzerinde olması halinde Akbank’ın vermiş olduğu bu Kredi kampanyasına katılabilirler.

Son dakika kredi kampanyası ile beraber Akbank kredi puanı 1400 ve daha da üzerinde olan yurttaşların gereksinimlerinin bulunması halinde 36 aylık vade seçenekleri şeklinde 33 bin TL'lik kredi kullandırma açısından müracaat işlemlerini yapmaları gerekir.

SMS ile Akbank tarafından sunulmakta olan bu kredi avantajlarının elde edilmesini isteyen vatandaşlardan cep telefonlarının mesaj bölümüne girdikten sonra kredi yazdıktan sonra boşluk bırakmaları ve TC kimlik numaralarını da ekledikten sonra bu mesajı 4425 numarasına gönderilmeleri gerekir.