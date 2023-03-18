Bu fiyata 1 ay sonra yok! Devlet desteğiyle Skoda 2023 Mart ayı ÖTV muafiyetli fiyat listesi! 396.800 bin TL'ye Scala

Devlet desteğiyle Skoda 2023 Mart ayı ÖTV muafiyetli fiyat listesi! 396.800 bin TL'ye Scala... Bu fiyata 1 ay sonra yok! Bilindiği gibi araç piyasası çok durgunlaşıp alım satım yapılmaz bir duruma gelmişti. Bunun olmasının en önemli sebebi yabancı araçlardan alınan yüksek ÖTV miktarı olarak gösteriliyordu. İşte zaten çok yüksek olan araç fiyatlarına bir de ÖTV eklenince araçların alınması imkansız hale geliyordu. Bu konuda devlet mağdur olan vatandaşa çok büyük bir sürpriz yaparak ÖTV düzenlemesi getirdi.

Bu düzenleme sonrasında indirime giren araç markalarının bayilerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı. Bu araç markaları arasında Skoda da bulunuyor. Skoda, Scala modelinde çok büyük indirimler sunmaya başladı. Bu indirimler ile birlikte bu modelin çok sayıda alıcısı olduğu görüldü.

Skoda Scala ÖTV indirim Müjdesi

ÖTV indirimi konusunda birçok kişi yapılan düzenlemenin detaylarını merak etmeye başladı. Beğendi aracı almak üzere uzun süredir bekleyen vatandaşlar açıklanan yeni araç fiyatlarını görünce gördüklerine inanamadı. ÖTV indirimi birçok markanın bazı modellerinde uygulanabilirken ÖTV muafiyeti için bazı şartların taşınması gerekmektedir.

Engelli olanlar ve bu engel durumu % 90 üzerinde olan kişiler bu muafiyetten yararlanabiliyor. Bu kişilerin engel durumlarını belgelemeleri şartı ile ÖTV muafiyetli araç satın alma hakları bulunmaktadır. Bu şartı yerine getiremeyenler ise ne yazık ki alım fiyatına ÖTV eklenerek alım yapabilir.

Engelli vatandaşların aldıkları bu araçlar bir yakınları tarafından kullanılabilir. Araç sahibi başkası olamaz kullanımı başka bir şahsa devredilemez. Amaç engellinin yaşamının daha kolaylaştırmak olduğu için araç sadece ilgili kişinin üzerinde görülebilir.

Skoda Scala ÖTV indirimli Güncel Fiyat Listesi

Ø 2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Comfort: 328.100 TL

Ø 2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Elite: 346.500 TL

Ø 2022 Skoda Scala 1.0 TSI 110 PS DSG Premium: 383.300 TL

Ø 2022 Skoda Scala 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Premium: 396.800 TL

Skoda Scala markalı otomobile sahip olmak için ÖTV muafiyet belgesi almanız gerekmektedir. ÖTV muafiyet belgesini almanızın ardından bayilere giderek müracaatınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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