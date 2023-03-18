HSBC SVB İngiltere'yi Satın Alıyor

Sky News haber ajansının yapmış olduğu habere göre ABD’de bulunan silikon vadisi bankası son on yılın en yüksek kaybını yaşadı ve iflas etti. HSBC bankası silikon vadisi bankasının İngiltere ayağındaki varlıklarını satın almaya başladı.

HSBC bankası iflas eden silikon vadisi bankasının gelirlerini bir sterlin karşılığında kendi hazinesine geçirmeye başladığını geçtiğimiz günlerde sky news haber ajansı açıklamıştı. Sky News haberin açıklamasına göre HSBC İngiltere iştirakını bir sterlin karşılığında satın almaya başladı. ABD’de bulunan dünyanın en güçlü banka kuruluşlarından biri olan SVB’nin son on yılın en büyük iflasını yaşadı ve çok fazla zarar etti. Silikon vadisi bankası geçtiğimiz 10 Mart’tan bu yana İngiltere’nin kredi portfoyünün 5,5 milyar sterlin olduğunu ve mevduatının ise 6,7 milyar sterlin olduğunu açıkladı.

HSBC’nin CEO’su olan Noel Quiin konu hakkında açıklama yaparak durumu anlattı. İngiltere mevduatlarını satın alarak İngiltere’de güçlü bir konuma gelmeyi planladıklarını ve faaliyetlerini İngiltere üzerine yoğunlaşarak devam edeceklerini belirtti. İngiltere yaşayan vatandaşlara SVB’deki mevduatlarının güvence altında olduğunu ve güvenli bir şekilde bankacılık hizmetlerine devam edeceklerini söyleyerek endişe içinde olan SVB müşterilerine destek oldu.

Bunun üzerine İngiltere merkez bankası da açıklamada bulunarak mevduatların HSBC’de olmasından memnun olduklarını belirtti. Konuyla alakalı bir açıklamada İngiltere maliye bakanından geldi. SVB mevduatlarının HSBC’ye geçmesiyle vergi mükelleflerinden sorumlu tutmayacaklarını ve İngiltere halkı için başarılı bir satın alma işlemi olduğunu söyledi. Geçtiğimiz 2022 yılında SVB’nin İngiltere’deki şubesi 88 milyon sterlin ödeyerek vergi rekortmeni olmuştu.

2008 Krizinden Sonra En Büyük Banka İflası SVB Oldu

SVB’nin Kaliforniya merkezi iflas maliyetlerini açıklayarak 1,8 milyar dolar zararda olduklarını ve sermaye artırımına gitmek için 2 milyar dolar ayırdıklarını açıklaması üzerine hisse fiyatları da %60 oranında değer kaybı olmuştu

Büyük kurum ve kuruluş sahipleri ayrıca iş adamları yatırımlarını SVB bankasından çekerek ve iflastan sonra mevduat sahiplerini başka bankalara aktararak SVB sermyesini ve zarar oranını etklemişti.10 Mart’ta iflas bayrağını çeken SVB’ye FDIC tarafından kayyum atandı ve iflsa uğrayan ilk sigorta kurumunun da FDIC olduğunu belirtmişlerdi.