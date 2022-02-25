Bu Bankalarda Hesabınız Varsa Dikkat! Başvuru Gerçekleştirip 10 bin TL Nakit Alabilirsiniz!

Acil anlarda nakde gereksinim duyulabilir. Böyle durumlar için ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen bireylerin bankaların mobil aplikasyonlarını ve SMS kredi servislerini kullanmak suretiyle şubeyi ziyaret etmeden de kredi başvurusu yapabileceği açıklandı. Başvurular yedi gün yirmi dört saat yapılabilecektir. Nakit kredi çekmek isteyen herkes bu krediyi almaya hak kazanmak için banka hesaplarından alacakları internet parolasıyla bankanın kendi mobil uygulamasına giriş yapıp buradan kredi için başvuru yapabilecektir. Yapılacak nakit kredi başvurusundan sonra banka beş dakikada olumlu olumsuz sonuç verecektir.

Akbank

Akbank’ta banka hesabı bulunan kişiler bu bankanın mobil uygulaması haline gelen Akbank Direkt uygulamasına girerek ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecektir. Nakde gereksinim duymakta olan bireyler Akbank Direkt uygulamasına girip 36 ay vadeli 50 bin TL’lik krediyi diledikleri zaman hesaplarına yatırabilmiş olacak. Bahsi geçen bankanın ayrıca SMS servisi haline gelen 4425 numarasına KREDİ yazıp boşluk ekleyerek kimlik numarası yazarak gönderdiğiniz zaman birkaç dakikada ne kadar düzeyde bir krediye onay alabileceğinizi görmüş olacaksınız. Düşük faiz oranlarına sahip olmasıyla beraber ihtiyaç kredisi alacak olan kişiler Akbank’ın yaptığı bu kampanyaya katılıp dilediği zaman kredi başvurusunu gerçekleştirebilecek.

QNB Finansbank

QNB Finansbank’ta hesabı bulunan kişiler ihtiyaç kredisi kullanmak için banka şubesine gitmeden QNB mobil uygulamasından kredi başvurusu yapabilecektir. QNB Finansbank ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak kişiler bunun yanı sıra 5030 numarasına kimlik numaralarını yollayarak da bu bankanın yaptığı kredi kampanyasına katılıp ne kadar kredi onayı aldıklarını görebilecek. Bankanın en sık verdiği 10 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılıp işlem gerçekleştirmek isteyenler 36 ay vadeli ilk taksit ödemelerinde 2 ya da 3 ay ertelemeli şekilde kredi kullanmaya başlayacaktır. Nakit gereksiniminiz olması halinde bankadan başvurunuzu yaparak dilediğiniz an kredi onayı alabileceksiniz. Bu iki banka dışında kredi kullanacak olan kişiler Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası gibi bankalarda hesabı olması halinde şube ziyaret etmeden kredi alabilecektir. Detaylı bilgi, her bankanın resmi web sitesinden edinilebilir.