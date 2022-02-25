Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmanız Yeterli! 9 bin 800 TL Ödeme Alacaksınız

Acil nakit gereksinimi olan birçok kişi için özel bankaların oluşturmuş olduğu en güncel kampanyada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız kafidir. Acil nakde ihtiyaç duyduğunuzda 9 bin 800 TL acil ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilecek 36 ay vadeye dek aldığınız kredi ödeme tablosu oluşturup geri ödeme yapabilirsiniz.

Denizbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası ve Denizbank’ın başlattığı bu kampanyada nakit gereksinimi olan kişiler başvurularını SMS ile ya da internetten yapabilir. Başvuru yaptıktan sonra da banka kimlik numaranız aracılığıyla sorgulama gerçekleştirip ne kadar krediye onay alabileceğinizle alakalı bilgileri mesajla gönderecek. İhtiyaç kredisi kullanmayı dileyen kişiler başvuruları da bu bankadan yapacaksa kendine en çok uyan bankayı seçip o bankanın servislerini kullanmalıdır.

Denizbank başvurusu yapmak isteyenler cep telefonlarından 3280 numarasına KREDİM yazarak boşluk ekleyip kimlik numarasını yazıp göndermelidir. Sonuç beş dakika içerisinde gelecektir. İhtiyaç kredisi kullanacak olan bireyler onay almaları halinde 9 bin 800 TL’lik ödemeyi hesaplarına yatırabilecektir. Banka aracılığıyla başvuruda bulunmak için en yakın Denizbank şubesine gitmelisiniz. Denizbank şubelerinden herhangi birine giderek detaylı bilgi almanız mümkündür. Böylece aklınızda konuya dair herhangi bir soru işareti de kalmamış olacaktır.

Yapı Kredi Bankası İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi Bankası da gerçekleştirmiş olduğu kampanyada SMS ile ihtiyaç kredisi için başvuruları toplar. SMS ile Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen bireyler BİREYSEL yazarak boşluk bırakmalı, ardından kimlik numaralarını ekleyip boşluk bırakıp aylık gelir yazarak bahsi geçen mesajı 4411 numarasına göndermelidir.

Kredi için onay alırsanız en yakın Yapı Kredi Bankası’na gidip kredinizi çekebilirsiniz. Akabinde de parayı hesabınıza yatırabilirsiniz. Bankalar düşük faiz oranlarıyla 9 bin 800 TL ödeme yaparken 36 ay vadeye dek de işlem gerçekleştirmektedir. Detaylı bilgi almak istiyorsanız kesinlikle Yapı Kredi Bankası şubesine gidip yüz yüze bir görüşme gerçekleştirin deriz, bu şekilde daha net bir adım atmış olursunuz. Sonrasında da kredi için başvuruda bulunabilirsiniz.