Bu Bankalar Karşılıksız Para Dağıtıyor! Başvurmanız Gereken Sadece... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TRT'de katılım sağladığı bir canlı yayın esnasında vatandaşların parasal problemlerinin giderilmesine yönelik çalışmaları başlandı. Kamu bankalarının elini taşın altına koyup uygun faiz oranları ile başta konut kredisi olmak üzere taşıt ve ihtiyaç kredisi vermeleri gerektiği hususunda vermiş olduğu talimat doğrultusunda kamu bankalarından peş peşe açıklamalar geldi. Buna göre kamu bankaları, uygun faiz oranları ile 5.000’ TL’den 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracaklarını söyledi.

Halkbank 7000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Gelen talimat doğrultusunda ilk hareket eden bankalar arasında Halkbank, 36 aylık vade seçeneği şeklinde 7000 TL'den 15.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullandıracaklarını söyledi. Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapabilir, kredi kullanabilirsiniz. Halkbank 7000 TL kredi için 36 ay vadeye kadar işlem yapan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi verilmektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda krediler Halkbank internet bankacılığı üzerinden de yatacak!

Ziraat Bank kefilsiz ve uygun faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Ziraat Bankası tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlara 36 aylık vade seçeneği şeklinde aylık %1.78 faiz oranı ile 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Ziraat bankası şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi vererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Bu şekilde yapılan kredi başvurularında banka hemen sonuç verecek ve bu sonuca göre faiz oranlarından sizleri yararlandıracaktır! Ziraat bankası üzerinden emekli olan kişiler, daha düşük faizlerle kredi alabileceklerdir. Emekli maaşınızı bu bankaya taşıyarak hemen kredi alabilrsiniz.

Vakıfbank 8000 TL ihtiyaç kredisi nasıl alınır?

Vakıfbank tarafından yapılan açıklamaya göre vatandaşlara 8.000 TL'ye varan ihtiyaç kredisinin 12 aylık vade seçeneği şeklinde aylık %1.75 faiz oranı ile 3 ay geri ödemesiz olacak biçimde verileceği açıklandı.

Kamu bankalarının peş peşe başlattıkları bu Kredi kampanyalarına katılım sağlamak isteyen vatandaşların bu bankaların şubeleri üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan internet bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.