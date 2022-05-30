Banka Promosyon Miktarları Güncellendi! 3 Banka, Ne Kadar Vereceğini Açıkladı! Türkiye bankalar birliği ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında gerçekleştirilen sözleşme hükümleri gereğince vatandaşların maaşlarını bir bankadan en az 36 ay boyunca alma sözü vermeleri karşılığında aldıkları maaş tutarına göre kendilerine promosyon adı altında bir ödenek sunulmaktadır. Sizlerde emekli maaşınızı bankalara taşıyarak emekli promosyon alabilir ve bu parayı geri ödemeden işlem yapabilirsiniz.

VakıfBank 2022 emekli promosyon tutarı ne kadar oldu?

Türkiye'nin en köklü kamu bankalarından Vakıfbank resmi internet sayfası ile sosyal medya hesapları üzerinden peş peşe yapılan açıklamalara göre nakit promosyon ödemelerinin 750 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldığı açıklandı. Buna göre emekli vatandaşların, maaş taşıma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra 1000 TL tutarında emekli promosyon ödemesini almaları mümkündür.

DenizBank emekli promosyon ödemeleri 2022

Denizbank resmi internet sayfası üzerinden bu sabah yapının açıklamaya göre;

· 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 1.700 TL tutarında emekli promosyonu ödenecek,

· 1.500 ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara Denizbank tarafından 2.250 TL tutarında emekli promosyonu ödenecek,

· 2500 TL ve üzeri emekli maaşı alanları Denizbank tarafından 2.750 TL’ye varan emekli promosyonu ödenecek.

Yapı Kredi Bankası'ndan son dakika emekli promosyon açıklaması

Vakıfbank ve Denizbank tarafından böyle açıklamalarım yapılmasından sonra Yapı Kredi Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre 1500 TL'den 2500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara toplamda 2.500 TL tutarında emekli promosyonu ödenecek, diğer taraftan 2500 TL ve daha da üzeri emekli maaşı alan vatandaşlara ise 3.000 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak