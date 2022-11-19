Bu bankalar gelir belgesiz kefilsiz şartsız 10.000 TL veriyor! Hemen ATM'den çekiyorsunuz

Hemen ATM'den çekiyorsunuz. Bu bankalar gelir belgesiz kefilsiz şartsız 10.000 TL veriyor! Kamu bankaları genelde kefilsiz ve gelir belgesiz krediler vermiyorlar. Ayrıca belgesiz kredi veren bankaların çoğu ihtiyaç kredileri veriyorlar. Taşıt ya da konut kredisi içinse yine belge talebinde bulunuyor. Genelde belgesiz kampanyalar mobil ya da internet bankacılığını özendirmek için yapıldığından bu kanallar üzerinden kullanılma açılıyor. Doğrudan başvuru imkânı bulunmuyor. İnternet üzerinden gerekli bilgileri alarak hemen başvuruda bulunabilirsiniz.

İşte O Bankalar

Günümüzde ki kampanyalara baktığımızda 10.000 TL limitle kredi veren bankalar Enpara, İNG Bank, Fibabanka, CepteTeb, QNB Finansbank ve Akbank’tır. Bankaların sunduğu kredilere başvurmak için öncelikle bankaya ait olan internet bankacılığı programını indirmeniz gereklidir.

Ardından programın sizden istediği bilgileri girip hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Bu işlemi geçtikten sonra karşınıza popüler olan kredilerin ve duyuruların olduğu bir ekran çıkacak.

Buradan beğendiğiniz kredilere başvurabilir ya da yeni bir kampanya geldiğinde size bildirilmesi için ayarlar kısmına girip bildirim almayı seçebilirsiniz. Her ne kadar belgesiz ve kefilsiz kredilerin limitleri düşük olsa da anlık kredi ihtiyaçları için bu kampanyalar oldukça avantajlı olacaktır.

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