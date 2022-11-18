Son Dakika Beklenen Haber! Müjde Verildi: Kimlik Numarası Son Rakamı 0-2-4-6-8 Olanlar Ödemelerini Aldılar Bile

Kimlik numarası son rakımı üzerinden yapılan ödemelerde, özellikle Yapı Kredi Bankası ve Akbank tarafından nakit kullanacak olan vatandaşlara internet bankacılığı uygulamaları üzerinden ödemeler verilmeye başlandı. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet siteleri üzerinden yapılan duyurularda bireysel müşterilerin banka kredi puanım uygun olması durumunda, diledikleri zaman cep telefonları üzerinden isterlerse mobil uygulamadan, isterlerse de SMS atarak, başvuru yapabilecekler. Akbank ve Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bu haber ile birlikte kredi başvurularını gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşlar için 36 ay vadeli kredi ödemeleri veriliyor.

AKBANK KREDİ BAŞVURUSU

Akbank kredi başvurusu yapmak isteyen atanmışlar cep telefonlarının mesaj kısmına girerek kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak, 44 25 numarasına gönderebilir. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapan kişiler, onay almaları durumunda en yakın banka şubesine giderek ihtiyaç kredisi kullanabilmektedir. Akbank ayrıca, Direkt uygulaması kullanan vatandaşlar içinde kredi ödemeleri vereceğin açıkladı.

YAPI KREDİ BANKASI KREDİ BAŞVURUSU

Yapı Kredi Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden cep telefonunuz üzerinden SMS atabilirsiniz. Kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bireysel tc kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına gönderebilir veya yapı Kredi Bankası, mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir. 50000 tl kadar sizlere verilecek olan bu kredilerde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar diledikleri zaman kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir.

EMEKLİLERDE ALACAK

Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden yapılan bu kampanyalarda, emekli maaş alan vatandaşlarda kredi başvurularını gerçekleştirebiliyor. Emekli maaşınız eğer bu iki banka üzerinden alıyorsanız, şubelere giderek kimliğinizle birlikte bireysel müşteri temsilcisi üzerinden ne kadar kredi aldığınızı görebilirsiniz. Emekli maaşı Akbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinde olan kişilere ayrıca kredi kartı ve yüksek limitli, emekli promosyonlarda verilmektedir.