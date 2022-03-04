Resmi Gazetedeki Yerini Aldı, Bütün Emeklilere 750 Lira Ödeme Yapılacak

Emeklilerin tamamına 750 TL'lik ödeme yapılacak. Bu haber, Resmi Gazete’deki yerini de aldı. Son Dakika emekliye uygun kampanya haberleri ve çok daha fazlası makalemizin devamında...

Emekli vatandaşlara ödeme yapılacak. resmi gazetede yer alan habere göre 750 TL'lik ödemeden emeklilerin faydalanması mümkün müdür. İşte detaylar ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

Resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girmesi ile beraber bütün emekli vatandaşları 750 TL'lik ödeme yapılacak. Ocak zammının sonrasında en düşük emekli maaşlarının 2500 lira olmasına karar verilmişti. Bu kampanyanın yanı sıra aynı zamanda emekli olan yurttaşlar açısından bankalar, promosyon imkanı sunmaya başladı. SGK tarafından verilen ve 2500 TL ve üzerinde alınan maaşlar da 750 TL'lik promosyon ödemeleri yapılacak. En düşük emekli maaşı 2500 TL olan vatandaşlara 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf bankası tarafından uygulamaya konulan kampanya, resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girdi.

SGK ile Ziraat Bankası tarafından yürürlüğe konulan kampanyada maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıyan ve 3 sene boyunca aynı bankadan almayı taahhüt eden emekli vatandaşlar, emekli promosyonunundan faydalanacak. Emekli maaşlarını kamu bankaları olanı Ziraat Bank, Halkbank ya da Vakıf Bankası'ndan birine taşıyan emekli vatandaşlar, SGK üzerinden 750 TL tutarında emekli promosyonu ödemesinden faydalanacak.

Her 3 bankanın da emekliliği vatandaşlara sunduğu emekli promosyonlarında yararlanmak isteyen emekli yurttaşlar, banka şubelerinden başvuru işlemlerini yapmalarının yanı sıra aynı zamanda banka hesabı üzerinden internet bankacılığı sistemini erişim sağlanarak da başvuru işlemlerini gerçekleştirebilir. Diğer taraftan Ziraat Bankası mobil uygulaması da kullanılarak aynı şekilde başvuru işlemlerini gerçekleştirmek mümkündür. Başvuru işlemlerinin yapılması durumunda ilk alınacak maaş üzerinden 750 TL’lik artı para alınacak.

Kamu Bankalarından Emekli Kampanyaları

Kamu hizmetini yerine getiren bankalar, emekli maaşları üzerinden kampanya düzenlemeye devam ediyor. Organize edilen kampanyada tutar ise 750 TL olacak şekilde açıklandı. Emekli vatandaşlar açısından düşünülen kampanyada, 750 TL tutarında promosyon ödemesinin yanı sıra aynı zamanda borç kapatma kredisi avantajı da sunuluyor. Bu bankaların dışında kalan diğer bütün bankalar, ihtiyaç kredisi ile kredi kartı borçlarının güncel oranları açısından başvuru işlemlerini yerine getirerek yüksek limitli kredi sunabiliyor. Bütün borçlar, Halkbank, Vakıfbank ile Ziraat Bankası şubelerine taşındıktan sonra tek yerden ödeme yapılabilir. Sizlerde bu durumda ise her 3 bankanın sunduğu promosyon ödemesi nin yanı sıra aynı zamanda boş kapatma ile güncel kredi kartı borçlarının ödenmesi açısından başvuru işlemlerinizi yapabilirsiniz. Başvuru işlemlerinizi Sonrasında size uygun görülen krediyi kullanmanız mümkündür.