Britney Spears’ın Annesi, Kızının Kendi Avukatını Seçmesine İzin Verilmesi Gerektiğini Söyledi

Bu hafta Los Angeles'ta sunulan bir mahkeme dilekçesinde, Spears'ın avukatları kızının "kendi seçeceği bir avukata danışmasına izin verilmesi gerektiğini" söyledi.

Geçen ay bir mahkeme duruşması sırasında, ABD'li şarkıcı, 2008'den beri hayatını yöneten yasal konservatuarın sona ermesi için dramatik bir çağrıda bulundu.

Bu hafta başlarında mahkeme tarafından atanan avukatı görevinden istifa etmesini istedi.

Uzun süredir menajeri olan Larry Rudolph da istifa ettiğini açıkladı.

Lynne Spears'ın dilekçesi, Spears'ın bir başka muhafazakarının mahkemeden daha yüksek güvenlik maliyetlerini onaylamasını istemesiyle geldi.

Yıldızın sağlık hizmetini yöneten Jodi Montgomery, sosyal medya, telefon ve e-posta yoluyla tehditler aldığını söyledi.

Geçen hafta ABD'li bir yargıç, pop yıldızının babası Jamie'yi onun konservatörlüğünü denetleme görevinden alma talebini reddetti. Yargıç Brenda Penny, şarkıcı anlaşmayı sonlandırmak için resmi bir dilekçe verene kadar karar veremeyeceğini söyledi.

Dava, 14 Temmuz'daki duruşmada ele alınacak.

Lynne Spears, yasal başvurusunda kızının "kapasitesinin bugün, konservatörlüğün uygulandığı zamandan kesinlikle farklı olduğunu" söyledi.

Şarkıcının "kişisine bakabildiğini" ve "artık 2008 standardına bağlı kalmaması gerektiğini" söyledi.

39 yaşındaki Britney, zihinsel sağlığıyla ilgili endişelerinin babasının kızının hayatı üzerinde yasal yetki için mahkemeye dilekçe vermesine neden olduğu o yıldan beri konservatörlük altında.

Britney Spears, 1976'da evlenen ve 2002'de boşanan Jamie ve Lynne Spears'ın ortanca çocuğudur.

Geçen hafta şarkıcının küçük kız kardeşi Jamie Lynn, "sesini kullandığı için [kız kardeşiyle] çok gurur duyduğunu" söyledi.

Geçen ayki ifadesinde Spears, "küfürlü" muhafazakarlığın onu "travmatik" ve "depresif" bıraktığını söyledi.

İki çocuk annesi, uyuşturulduğunu, iradesi dışında hareket etmeye zorlandığını ve daha fazla çocuk sahibi olmasını engellediğini iddia etti. Spears, 23 dakikalık görüşmede telefonla "Sadece hayatımı geri istiyorum” dedi.

Jamie Spears şimdiye kadar kızının mülkünü denetleme görevinden ayrılmayı reddetti.

Britney Spears'ın mahkeme tarafından atanan avukatı, pop yıldızının dramatik mahkeme ifadesinin yansımaları devam ederken rolünden istifa etmesini istedi.

Samuel Ingham, şarkıcıyı 2008'de konservatuara yerleştirildiğinden beri temsil ediyor.

Ancak geçen ay mahkemeye yaptığı açıklamada Spears, kendisini konuşmaktan caydırdığını ve kendi hukuk ekibini seçmek istediğini söyledi.

Ingham'ın açıklaması, Spears'ın menajeri de istifa ettikten sonra geldi. Avukat, Salı günü Los Angeles'ta açılan mahkeme belgelerinde istifa etme arzusunu ortaya koydu. Talepte, "Samuel D Ingham III, mahkeme tarafından atanan yeni avukatın atanmasından itibaren geçerli olmak üzere, muhafazakar Britney Jean Spears için mahkeme tarafından atanan avukat olarak istifa etti."