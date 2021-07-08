Şeyma Subaşı Fotoğrafları Arşivden Çıkardı

Sosyal medyanın en aktif kullanıcıları arasında yer alan ünlü isim Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde Mısırlı iş adamı sevgilisinden ayrıldığını takipçileri ile paylaşmıştı. Daha sonra ayrılığın uzun sürmediği bilgisine ulaşılmış ve ikili barışma kararı alarak sevenlerini mutlu etmişti. Şeyma Subaşı, barıştıktan sonra tektaşını yeniden takarak ve dans ettiği video ile takipçilerine barışma kararı aldıklarını duyurdu. Son olarak ise Mısırlı iş adamı sevgilisi ile birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından yayınlayan Şeyma Subaşı, yapmış olduğu bu hamle ile dikkatleri üzerine çekti.

Yaşadığı ilişki ile aylardır magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ünlü isim 30 yaşındaki Şeyma Subaşı ile 36 yaşındaki Mohammed Alsaloussi’nin barıştığı bilgisine ulaşıldı. İkilinin aralarındaki buzları erittiği ve beraberliklerine bir şans daha verdikleri dikkat çekti. Çift hakkında ortaya atılan iddialar oldukça konuşulmuş ve ayrılık ile ilgili yorumlar yapılmıştı. Son olarak ise çiftin bir süredir Ibiza'da yapmış oldukları tatile devam ettiği öğrenildi.

Şeyma Subaşı geçtiğimiz günlerde barıştığı sevgilisi ile beraber çekilmiş olduğu fotoğrafları da arşivden çıkararak takipçilerine her şey yolunda mesajı vermişti. Yapmış olduğu bu yeni hamle ile yeniden gündemde yer alan ünlü isim, tektaşını da geri takarak hayranlarını sevindirdi. Bir dargın bir barışık şekilde aşk yaşayan Subaşı, sevgilisi ile çekilmiş olduğu tüm fotoğrafları arşivden çıkarıp sosyal medya hesabına geri yükleyerek yapmış olduğu bu hamleyle dikkat çekti.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi, son 1 ay içerisinde bebek, evlilik, ayrılık ve dolandırıcılık haberleri ile Türk basınında yer almış ve ikili hakkında çok sayıda haber yapılmıştı. Sosyal medya kullanıcısı son olarak paylaşmış olduğu fotoğrafın altına “Hayat size limon veriyorsa ondan limonata yapın” şeklinde bir açıklama yazısı yazmış ve bu açıklama ile takipçilerini merak ettirmişti.