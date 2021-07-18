Britney Spears, Babası Kariyerini Kontrol Ederken Performans Sergilemeyeceğini Duyurdu

Şarkıcının mesajı, kişisel ve mali işlerini kontrol eden düzenleme hakkında bir dizi duygusal yorumun sonuncusu. Instagram'da uzun bir gönderide "Bu konservatörlük hayallerimi öldürdü" dedi. "Yani elimdeki tek şey umut." 39 yaşındaki Britney, anlaşmayı kötü niyetli olarak nitelendirerek sona erdirmek istiyor.

Konservatörlük, babası Jamie Spears'ın akıl sağlığıyla ilgili endişeleri nedeniyle pop yıldızının hayatı üzerinde yasal yetki için mahkemeye dilekçe vermesinin ardından uygulamaya konmuştu. 2018'in sonlarından bu yana halka açık olmayan Britney, gönderide, "Babam ne giydiğimi, söylediğimi, yaptığımı veya düşündüğümü umursadığı için yakın zamanda herhangi bir sahnede sahne almayacağım" dedi.

"Vegas'ta sahnede olmak yerine oturma odamdan EVET videoları paylaşmayı tercih ederim... Ağır makyaj yapıp tekrar sahneye çıkmayı denemeyeceğim ve yıllardır şarkılarımın asıl olması gereken remixlerini yapamayacağım."

Mesajda Britney, hayatıyla ilgili belgesellerin "geçmişten gelen küçük düşürücü anları" gündeme getirme şeklini "beğenmediğini" de belirterek, "Bütün bunların çok ötesindeyim ve uzun zamandır öyleyim."

İki Emmy ödülüne aday gösterilen Framing Britney Spears da dahil olmak üzere belgeseller, #FreeBritney hareketiyle birlikte konservatörlüğe daha fazla dikkat çekti ve şarkıcıya kamuoyu desteği sağladı.

Geçen ayki patlayıcı mahkeme ifadesinde Britney, uyuşturulduğunu, iradesi dışında performans göstermeye zorlandığını ve konservatörlük altında daha fazla çocuk sahibi olmasının engellendiğini söyledi.

Çarşamba günü, anlaşmayı sona erdirmek için yasal teklifte kendisini temsil etmesi için yeni bir avukat atadı. Henüz resmi bir talepte bulunmadılar ve bir sonraki mahkeme duruşması 29 Eylül'de Los Angeles'ta olacak.

Britney ayrıca, babasını bakımınızdaki birine mali olarak suistimal etmeyi veya aşırı kişisel kısıtlamalar getirmeyi içerebilecek "konservatörlüğü kötüye kullanma" iddiasıyla suçlamak istediğini söyledi.

Şu anda kızının 60 milyon dolarlık mülkünden sorumlu tek kişi. Avukatları, kendi sağlık durumu nedeniyle Eylül 2019'dan beri kişisel işlerinden sorumlu olmadığını söylüyor.