İngiltere Başkanı Boris Johnson ve Genel Sekreter Karantinaya Gireceklerini Duyurdu

Başlangıçta, bunun yerine günlük testleri içeren bir pilot programa katıldıkları için tecrit etmek zorunda kalmayacaklarını söylenmişti. Ancak muhalefet partileri, "onlar için bir kural ve geri kalanımız için başka bir kural" olduğunu öne sürdüğünü söyledi. Başbakan daha sonra programa katılmayı düşündüklerini söyledi.

Haber, Pazartesi gününden itibaren İngiltere'de karantina kurallarının kaldırılmasından önce geldi.

Kaç kişinin bir araya gelebileceğine ilişkin sınırlamalar da dahil olmak üzere neredeyse tüm yasal kısıtlamalar sona erecek ve gece kulüpleri yeniden açılacak, ancak kendi kendine tecrit kuralları devam edecek.

Javid'in testlerinin pozitif çıktığı ve Boris Johnson ve Rishi Sunak ile temas halinde olduğu haberlerinin ardından, bir işyeri pilot planının günlük testler yaparak Downing Street'ten çalışmaya devam etmelerine izin vereceğini söyledi.

Ancak duyuru öfkeli bir yanıtla karşılandı ve İşçi Partisi'nden Jonathan Ashworth, politikacıların kendi kendini tecrit etmekten kaçınmak için "VIP testine" erişiminin adil olmadığını söylerken, Liberal Demokrat Lider Ed Davey bunun yalnızca "ayrıcalıklı azınlığa" uygun olup olmadığını sordu. "

U dönüşünden sonra Twitter'da bir videoda konuşan Bay Johnson şunları söyledi: "İnsanların günlük olarak test etmesine izin veren pilot programda yer alma fikrine kısaca baktık, ancak bence herkesin sadık kalması çok daha önemli. Bu yüzden 26 Temmuz Pazartesi gününe kadar kendimi tecrit edeceğim.

"Her şeyin ne kadar sinir bozucu olduğunu biliyorum, ancak gerçekten herkesi programa bağlı kalmaya ve NHS Test and Trace tarafından sizden istendiğinde uygun eylemi yapmaya çağırıyorum."

Başbakan ayrıca vakalarda, ölümlerde ve hastaneye yatışlarda devam eden artışlar arasında kısıtlamaların kaldırılmasını savundu, ancak insanları temkinli olmaya çağırdı.

Dedi ki: "Bu virüsün ne yazık ki hala dışarıda olduğunu hatırlamalıyız. Vakalar artıyor. Delta varyantının aşırı bulaşıcılığını görebiliyoruz, ancak bu muazzam teselli ve memnuniyete sahibiz, hiç şüphe yok. aşı programı, enfeksiyon ve hastaneye yatış arasındaki ve enfeksiyon ile ciddi hastalık ve ölüm arasındaki bağlantıyı çok ciddi şekilde zayıflattı."

Johnson şimdi, sağlık sekreteri pozitif test sonucunu aldığında başbakanın kırsaldaki inziva yeri olan Chequers'den uzaktan toplantılar yapacak.

Sunak, Twitter'da şunları söyledi: "Test ve izleme pilot uygulaması oldukça kısıtlayıcı ve yalnızca temel devlet işlerine izin veriyor olsa da, kuralların herkes için aynı olmadığı duygusunun bile yanlış olduğunun farkındayım."

İşçi lideri Sir Keir Starmer, enfeksiyon oranlarının zirveye ulaştığını ve yüz binlerce insanın kendini tecrit etmek zorunda kalmasına neden olduğunu söyledi.

Starmer şunları söyledi: "Kurallar başbakana uygulandığında ne olur? Kurallardan sıyrılmaya ve kendisini muaf tutan bir pilot plan yapıyormuş gibi davranmaya çalışıyor. "Korkarım yine onlar için bir kural ve herkes için başka bir kural olduğunu görüyoruz."

Javid, önceki gün Downing Caddesi'ndeki bir toplantının ardından Cumartesi sabahı testi pozitif çıktı ve hem Johnson hem de Sunak ile NHS Test and Trace tarafından temasa geçildi.