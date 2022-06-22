Bangladeş'de Sel: Uzmanlar İklim Krizinin Durumu Kötüleştirdiğini Söylüyor

Bangladeş'te bir yüzyıldan fazla bir süredir yaşanan en kötü sel felaketi, şimdiye kadar düzinelerce insanı öldürdü ve yaklaşık 4 milyon insanı yerinden etti, yetkililer bu hafta kuzeyde su seviyelerinin tehlikeli derecede yüksek kalacağı konusunda uyardı.

Uzmanlar , ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinin büyük bir bölümünü sular altında bırakan, yağmurun tetiklediği yıkıcı sellerin iklim değişikliğinin bir sonucu olduğunu söylüyorlar .

Yoğun nüfuslu bir delta ülkesi olan Bangladeş, aynı zamanda, sık sel baskınları geçim kaynaklarını, tarımı, altyapıyı ve temiz su tedarikini tehdit ettiği için yoksulların orantısız bir şekilde etkilendiği dünyanın iklim açısından en savunmasız ülkelerinden biridir .

Dünya Bankası Enstitüsü tarafından 2015 yılında yapılan bir araştırma, Bangladeş'in 160 milyon insanının yaklaşık 3.5 milyonunun her yıl nehir taşması riski altında olduğunu söyledi.

Bangladeş Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi'nde (BUET) Su ve Taşkın Yönetimi Enstitüsü (IWFM) direktörü Saiful Islam, 35 yıllık sel verilerini analiz etti ve yağmurların daha öngörülemez hale geldiğini ve birçok nehrin tehlikeli seviyelerin üzerine çıktığını tespit etti.

İslam, “Yalnızca son yedi yıl, özellikle ülkenin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde insanların uyum sağlama kapasitesini aşındıran beş büyük sel getirdi” dedi.

Araştırma makalelerinden birine atıfta bulunarak, ortalama küresel sıcaklıkların sanayi öncesi dönemlerin ortalamasının 2 santigrat derece (3,6 Fahrenheit) üzerinde mütevazı bir şekilde artsa bile, kuzeydoğu Hindistan ve Bangladeş'teki Brahmaputra nehri havzası boyunca sel baskınlarının artmasının beklendiğini söyledi.

İslam'ın araştırmasına göre, 4 Santigrat (7,2 F) artışla sel baskınlarının yüzde 60'tan fazla artması bekleniyor.

'Tıkalı sistem'

Asya'nın en büyüklerinden biri olan Brahmaputra da dahil olmak üzere birçok nehir, Bengal Körfezi'ne akarken, Bangladeş'in alçak sulak alanlarından Hindistan'ın kuzeydoğusundan aşağı doğru akar.

Bununla birlikte, bu yıl, Hindistan'ın Assam ve Meghalaya eyaletlerinden Bangladeş'in Meghna ve Jamuna Nehirlerine akan aşırı yağmur suyu tahliye edilemedi çünkü sulak alanlar geçen ay daha önceki bir muson öncesi sel tarafından zaten doymuştu.

IWFM'de araştırmacı olan Ashiq Iqbal, Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Ormansızlaşma ve katı atık boşaltmanın neden olduğu nehir yataklarının siltasyonu, Bangladeş'teki nehirlerin su taşıma kapasitesini azalttı."