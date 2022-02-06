Brezilya'da Kongolu Bir Mültecinin Öldürülmesini Binlerce Kişi Protesto Etti

Geçen ay dövülerek öldürülen 24 yaşındaki Kongolu mültecinin öldürülmesinin ardından Rio de Janeiro'dan Sao Paulo'ya kadar Brezilya kentlerinde binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi.

Moise Mugenyi Kabagambe, 24 Ocak'ta çalıştığı sahil büfesinde üç kişinin saldırısına uğrayarak öldürüldü. Saldırı, polisin kamuoyuna açıkladığı güvenlik kamerası görüntülerine yakalandı.

Ölümü tüm ülkede öfkeye ve tiksintiye yol açtı. Pazar günü aile tarafından düzenlenen protesto beklenenden çok daha büyüktü.

Videoda, saldırganların 13 dakika boyunca genç adama saldırdığı, onu tuttuğu ve çubukla dövdüğü ve bilincini kaybettikten sonra bile bunu yapmaya devam ettiği görülüyor.

Daha sonra göğüs kompresyonunu denerken görülürler, sonra vücudunu yuvarlarlar.

Gencin ölümü ırkçılık karşıtı hareketleri de harekete geçirdi ve çoğu siyahi bir adamın öldürülmesiyle ilgili çok yaygın bir senaryoyu kınadı.

Cinayet, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ikinci dönemi hedef alacağı bir seçim yılında gerçekleşti. Ancak protestocular, bu davadaki sessizliğinin ne kadar az şey yaptığını gösterdiğini söylüyor.

Rio'da göstericiler Kabagambe'nin öldüğü sahil büfesinin önünde toplandı.

Protestolara katılan avukat Carla Lima, "İki günlük gecikmiş maaş, yaklaşık 20 dolar talep ettiği için bir hayvan gibi, bir şey gibi muameleye maruz kaldı." dedi.

"Hepimiz buradayız çünkü Siyahlara insan gibi davranılmasını istiyoruz. Moise benim oğlum, kardeşim, kuzenim olabilirdi." dedi.

Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, başkent Brasilia ve en az yedi Brezilya kentinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Kabagambe, 2011 yılında Kongo'nun kuzeydoğusundaki Ituri eyaletinin başkenti olan ana vatanı Bunia'dan Brezilya'ya taşındı.

On yıllardır ülkenin doğusu çatışmalara sürüklendi ve yerel basında çıkan haberlerde, ailenin Hema ve Lendu etnik grupları arasındaki çatışmalardan kaçtığı belirtildi.

Kabagambe'nin kuzeni Yannick Kamamba, "Daha fazla şiddet bulmak için bir iç savaşta şiddetten kaçtık" dedi.

Göçü denetleyen adalet bakanlığına göre, Latin Amerika'nın en büyük ülkesinde 2 bin 500'den fazla Kongolu mülteci olarak tanınıyor.

Son yıllarda Brezilya, ABD sınırına karaya çıkmak isteyen Kongolu ve Kamerunlu mültecilerin gelişlerinde de artış kaydetti.