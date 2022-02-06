Sudan'ın Darfur Bölgesinde Ölümcül Çatışmalar Patlak Verdi

BM uzmanları, Darfur isyancı gruplarının Libya'da faaliyet göstermeye devam ettiğini ve BAE'nin kolaylaştırdığı anlaşmalardan kazanç elde ettiğini söylüyor.

Sudan'ın Darfur bölgesindeki UNAMID tesislerinde askeri güçlerle silahlı gruplar arasında çıkan çatışmalarda, askeri bir açıklamaya göre bilinmeyen sayıda kişi öldü ve yaralandı.

Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Cumartesi günü Kuzey Darfur'un El Fasher kentindeki eski Afrika Birliği-Birleşmiş Milletler barış misyonu UNAMID'in genel merkezinin çevresinde ağır silah sesleri duyduklarını, ancak kayıp sayısının net olmadığını söylediler.

Darfur'da 2020'den bu yana şiddet ve yerinden edilme olaylarında, analistlerin o yıl bazı eski isyancı gruplarla imzalanan bir anlaşma etrafında iktidar için koşan fraksiyonlarla ve UNAMID'in 2021'in başındaki operasyonlarıyla bağlantılı olduğu bir artış var.

Sudan'ın askeri liderleri Çarşamba günü yaptığı açıklamada, anlaşmayı imzalayan grupların BM'nin Dünya Gıda Programı'nın bölgedeki operasyonlarını geçici olarak askıya almasına yol açan yağma ve saldırıların ardından Darfur'daki şehirleri terk etmek zorunda kalacaklarını söylediler.

UNAMID barış güçlerinin yerini henüz konuşlandırılmamış ulusal bir ortak güç alacaktı. Eski UNAMID tesisleri defalarca saldırıya uğradı ve yağmalandı.

Libya'daki Darfur güçleri

Bu arada CUMA günü BM Güvenlik Konseyi' nde yayınlanan bir raporda, Darfur isyancı gruplarının Libya' da faaliyet göstermeye devam ettiği ve Birleşik Arap Emirlikleri' nin kolaylaştırdığı anlaşmalardan kazanç sağladığı belirtildi.

Uzmanlardan oluşan komisyon, bu tür faaliyetlerin Sudan'a uygulanan silah ambargosunun "Silah ve diğer askeri materiellerin Darfur'a taşınmasıyla" bozulduğu anlamına geldiğini söyledi.

Raporda, 2021 yılında "Libya'daki paralı asker faaliyetlerinin çoğu Darfur hareketi için başlıca finansman kaynağı olduğu" belirtildi.

İsyancı hareketlerdeki çok sayıda kaynak uzmanlara Libya'dan tamamen çekilmeye niyetleri olmadığını, çünkü gıda ve yakıt da dahil olmak üzere finansman ve malzemelerinin çoğunu buradaki angajmanlardan aldıklarını söyledi.

Bir komutanın sözlerini aktardılar: "Bir ayağımız Darfur'da, bir ayağımız Bingazi'de olacak."

Haftar, Libya'nın rakip hükümetlerinden birini destekliyor - başkent Trablus'taki BM tarafından tanınan yönetim diğeri - her biri farklı milislerden ve dış güçlerden destek alıyor.

Nisan 2019'da Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklediği Haftar, Türkiye'nin yüzlerce asker ve binlerce Suriyeli paralı askerle Trablus hükümetine askeri desteğini artırmasının ardından 2020'nin başlarında çöken Trablus'a saldırı başlattı.

Ekim 2020'de yapılan ateşkes anlaşmasında libya'daki tüm yabancı güçlerin çekilmesi istendi.

Ancak uzmanlar heyeti, ateşkesin yabancı güçlerin ayrılma çağrısına rağmen "Libya'daki Darfurlu grupların çoğunun Libya Ulusal Ordusu altında çalışmaya devam ettiğini" söyledi.

Uzmanlar, çalışmalarının karşılığında, 2020 Juba Barış Anlaşması'nı imzalayan beş ana Darfur isyancı hareketinin ödemeler ve lojistik destek aldığını belirtti.

Hareketlerde kimliği belirsiz çok sayıda kaynağa göre uzmanlar, para ve desteğin libya'daki askeri komutanları ve BAE temsilcileri arasında yapılan görüşmelerde kararlaştırıldığını söyledi.

Panelde, "Ödemeler Birleşik Arap Emirlikleri tarafından sağlandı ve kesintiye giden Libya Ulusal Ordusu'nun hareketlerine kanalize edildi." ifadesi yer aldı.

Panelde, "Libya'da nispi barışın ve seçimlerin ilanının yaşandığı son aylarda, imzacı Darfurian silahlı gruplarına Libya'yı terk etme baskısı var." ifadesi yer aldı. "Darfurian gruplarına yapılan ödemeler azaltıldı."