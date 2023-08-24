Akaryakıt fiyatlarının nasıl değişim göstereceği, pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Akaryakıt fiyatları, seçim döneminden beri ciddi manada yükseldi. Motorinde meydana gelen artış %110 seviyesine ulaştı. Hemen hemen her hafta fiyat artışı söz konusu oluyor. Fiyat artışlarının yaşanmasında, döviz kurundaki artış etkili oluyor. Aynı zamanda KDV ve ÖTV’nin artırılması da akaryakıta belli dönemlerde yüksek oranda zam yapılmasına neden oldu.

Akaryakıt fiyatlarında brent petrol belirleyici oluyor. Brent petrol piyasada 82,82 dolardan işlem görüyor. Ancak fiyatlarda anlık değişimler söz konusu olabilir. Brent petroldeki artış ve azalışlar, petrol arzının durumuna göre şekilleniyor. Son zamanlarda bazı OPEC ülkeleri, petrol arzını kıstı. Petrol arzının kısılması, fiyatların yükselmesine sebep oluyor.

ANKARA, İSTANBUL, İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası

- Bir litre benzin: 37.69 TL

- Bir litre motorin: 37.84 TL

- LPG: 15,90 TL

İstanbul Avrupa Yakası

- Benzin 37,74 TL

- Motorin 37,90 TL

- LPG 15,98 TL

Ankara

- Benzin 38,28 TL

- Motorin 38,41 TL

- LPG 16,15 TL

İzmir

- Benzin: 38,38 TL

- Motorin 38,59 TL

- LPG 16,25 TL

AKARYAKITTA ARTIŞ SÜRER Mİ?

Akaryakıtta artışın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Petrol arzı kısıtlamaları, döviz kurunda meydana gelen artış sürdüğü takdirde yeni zamlar söz konusu olabilir. Akaryakıt fiyatları arttıkça araç sahipleri masrafların altından kalkmakta zorlanıyor. Benzinli araç sahipleri, aracına LPG tankı taktırarak masraflarını azaltmaya çalışıyor. Akaryakıt zamları, toplu taşıma ücretlerinin de artmasına yol açtı.

Akaryakıt zamları, pahalılığa da yol açıyor. Gıda ürünlerinde, taşımacılık hizmetlerinde akaryakıt zamlarının etkisi hissediliyor. Vatandaşlar, brent petrolde meydana gelen düşüşün akaryakıta indirim olarak yansımasını umuyor. Ancak şu anda bir indirim açıklaması yapılmadı. İndirim ve zamlardan haberdar olmak için fiyatları anlık olarak takip etmekte fayda var.