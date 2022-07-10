Avrupa Birliği, İngiltere Başbakanı'nın İstifasına Tepki Gösterdi

Perşembe günü gazeteciler tarafından istifa haberine yanıt olarak fazladan şampanya siparişi verilip verilmediği sorulduğunda, bir AB sözcüsü kuru bir şekilde şu yanıtı verdi: "(Avrupa) Komisyonu'nda çok sınırlı alkollü içecek tüketimimiz var."

Bu, yakın zamanda İngiltere siyasi çevrelerinde "alkolle ilgili bir sorun" olduğunu kabul eden Bay Johnson'a yönelik varsayılan bir kazı. Ayrıca, sıkı Covid-19 karantinası sırasında Downing Caddesi'ndeki içkili toplantılara müsamaha göstermek ve bunlara katılmakla suçlandı. Bu, şimdi siyasi olarak görevden alınmasına neden olan birçok skandaldan biriydi.

Avrupa basınının her yerinde alaylar ve sırıtışlar var. Bay Johnson, AB'de sevilmiyor.

Bu, AB'nin kesinlikle var olan Brexit'in kendisinden hoşlanmamasına daha az bağlı. Ancak Avrupa'nın Johnson'a karşı antipatisi, esas olarak, İngiltere'nin Brüksel'e karşı bloktan çıkışını ele alış biçiminin bir sonucudur.

Avrupalı ​​politikacıların bunu nasıl değerlendirdiğine dair kibar bir söz ikiyüzlülük olur.

AB liderleri, Başbakanı Brexit'i yaymakla ve bunun gerçek sonuçları hakkında İngiliz halkına karşı dürüst olmamakla suçluyor. Brüksel ile Brexit sonrası anlaşmalar üzerinde müzakere etmek ve sözünü tutmak yerine, AB politikacıları tarafından sürekli değişen ve değişen olarak görülüyor. Uluslararası yükümlülükleri yerine getirmekten veya Birleşik Krallık'ın çıkarları doğrultusunda (AB'nin varsaydığı gibi) tutarlı bir şekilde hareket etmekten daha çok, memleketinde siyasi galeriye oynamakla meşgul.

Şu anda Kuzey İrlanda'daki uluslararası Brexit sonrası anlaşmayı tek taraflı olarak yeniden yazmak için Birleşik Krallık Parlamentosu'ndan geçmekte olan Johnson hükümetinin yasa tasarısı, Alman şansölyesi gibi en soğukkanlı AB politikacılarını bile rahatsız etti.

Fransızlar Brexit konusunda Birleşik Krallık'a saldırmaktan asla çekinmezken, Berlin'in bu kadar açık sözlü bir şekilde eleştirel olması yeni.

Annelena Baerbock, bir hafta önce, Almanya dışişleri bakanı Bay Johnson'a zar zor açık bir yumruk attı: "Londra tek taraflı olarak anlaşmaları bozuyor... ve bunu kendi öngörülebilir amaçları için yapıyor" dedi. "Biz AB'de bunu kabul edemeyiz."

Almanya'nın en büyük magazin gazetesi Bild, Perşembe günü 'Borexit' diye haykırdı. Ayrıca İngilizce bir başlık yazmayı da seçti: "Bye Bye Boris".

Danimarka'nın önde gelen tabloid gazetesi Ekstrabladet, Johnson'ın seçimleri kazanan Brexit'i Bitirme sözüyle alay ederken, başlığıyla "Artık işi bitti."

Bay Johnson'ın Brexit müzakerelerine katılmasından sonra, Danimarka ve Hollanda gibi Birleşik Krallık'ın sadık müttefiklerinin bile sabırsızlık belirtileri gösterdiğini fark ettim. Özellikle, Kuzey İrlanda'daki Brexit sonrası anlaşma konusunda.

Komşu İrlanda Cumhuriyeti ile ilişkiler de kötüleşti. İrlanda başbakanı Taoiseach Micheál Martin'e göre "gergin ve meydan okuyan" hale geldiler. Ancak Perşembe günü, Bay Johnson'ın ayrılmasının bir "sıfırlama" fırsatı olabileceğini kaydetti.

Kulağa iyimser gelen, AB'nin sık sık ders veren eski Brexit müzakerecisi Fransız Michel Barnier'di. Perşembe günü, bunun AB ve İngiltere için yeni bir bölümün başlangıcı olabileceğini tweetledi. "Özellikle Kuzey İrlanda'daki barış ve istikrarla ilgili olarak verilen taahhütlere daha saygılı, daha dostane, daha yapıcı…" diye yazdı.

"Rüya Açık!" sohbet ettiğim çoğu AB diplomatı.

Boris Johnson'ın etrafındaki Muhafazakar bakanların toplu istifalarını, Brexit ile ilgili veya başka türlü politikalarıyla anlaşmazlık işaretleri yerine, kariyerlerini kurtarmak için kendi kendine hizmet eden girişimler olarak görüyorlar.

Brexit üzerinde yıllarını harcayan, özellikle bıkmış bir AB diplomatı, "Bu Johnson'ın istifası, biz Avrupalılar için daha fazla belirsizlik anlamına geliyor. İngiltere'nin kendi iç dramlarıyla ilgili daha fazla içe dönük takıntısı, dışarıdaki ortaklara bakmak yerine," diye homurdandı.

"Ve tüm bunlar, kıtamızda savaş varken," diye ekledi. "İngiltere'nin elini taşın altına koyması gerekiyor"