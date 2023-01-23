Borcu Olanlara Nefes Aldıracak, Borçlar İse Tek Kalemde Silinecek! Garanti BBVA’da Başvurular Başladı

Borcu olanlara nefes aldıracak imkân! Borçlar tek kalemde siliniyor. Garanti Bankası üzerinden başvurular başladı. 31 Ocak tarihinde ise bitiyor.

Başvuru yapanlar tek kalemde borçlarını sildirebilir. Borcu olanlar için nefes aldıracak uygulama Garanti Bankası’ndan geldi. Başvurulara başladı…

Borcu olan vatandaşlar yeni yıla borçsuz olarak girebilir. Özel bankalardan yeni kampanyalar başladı. Borç kapatma kredisi ile tüm borçlarını tek kalemde silebilirsiniz. Düşük faiz oranlarının uygulandığı kampanyayı Garanti Bankası başlatmış oldu. Garanti Bankası üzerinden başvuru yapıldığında tüm borçlarınızı tek bir kalemde silebilirsiniz.

Borcunu Garanti Bankası üzerine taşıyan vatandaşlar, düşük faiz oranlı kredi kullanarak tek çatı altında tüm borçlarını ödeyebilir. Garanti Bankası üzerinden nasıl başvuru yapılacak? Başvuru şartları nelerdir? Vatandaşlar bu soruların cevaplarını merak ediyor.

Sırtından borç yükünü atarak rahatlamak isteyen vatandaşlar Garanti Bankası üzerinden başvuru yaparak bu sorundan kurtulabilir. Borcunuzu hemen banka üzerine taşıyarak düşük faiz oranlı krediyi kullanabilirsiniz. Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Borcu Olanlar İçin Yeni İmkân

Garanti Bankası üzerinden başvuruda bulunacak kişilere 30 bin lira tutarında kredi imkânı sağlanarak borçlarını kapatabilecek. Kampanyaya ait detayları Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinde yayınladı. Borcu bulunan her vatandaş bu ödemeden faydalanabilir.

Borç Kapatma Kredisinde Aranan Şartlar

Borç kapatma kredisi için belirlenen şartlar banka tarafından açıklandı. Farklı bankalara olan mevcut borçlarınızı kapatmak için Garanti Bankası uygun koşullar ile borçlandırma kredisi kullandırıyor. Düşük faiz oranlı borç kapatma kredisinde uzun vadeli kredi seçenekleri sunuyor.

Borç Kapatma Kredisi Detayları

Garanti Bankası üzerinden borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler için kredi detayları açıklandı. Borç kredisi için belirlenen vade süresi 3 ile 36 ay arasında değişiyor. Uygulanan faiz oranları kullanılan süreye göre değişkenlik gösterebilir. Sunulan kredi imkânından çalışan, emekli olan veya kira geliri olan herkes faydalanabilecek.

50 bin liranın altında bulunan borç kapatma kredilerinde 36 ay vade geçerli iken, 50 bin lira ile 100 bin lira arasında bulunan tutarlarda vade 24 ay olarak belirlendi.