İslam Memiş’ten Altın Biriktirenler İçin Uyardı! 

Yatırım yapmak için altını tercih eden kişilere Uzman Memiş’den uyarı geldi. Altın almayı düşünün vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Memiş, önümüzdeki süreçte fiyatlarda düşmeler olacağı bilgisini vererek altın yatırımcısı için altın açıklamalarda bulundu…

Uzman İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalara göre, doların düşüş eğilimde olması nedeni ile yatırımcıların genellikle altına yöneldiği belirtildi. En çok tercih edilenler arasında yer alan altın, imkânı olan vatandaşlar tarafından yatırım amacı olarak tercih ediliyor. Gündeme dair açıklamalarda bulunan İslam Memiş, yeni açıklamaları ile yatırımcının dikkatini çekiyor. Fiyatların düşebileceğini ifade eden Memiş’in altın yatırımı ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalar…

Altın Fiyatları Ne Düzeyde?

Altın fiyatları konusunda önemli açıklamalarda bulunan İslam Memiş, altının ons fiyatı şu an için 1 850 civarlarında destek göreceği, direnç gösterebileceği yerin ise 1 950 seviyelerde olacağını vurguladı. Hali hazırda altının 1 910 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Gümüş fiyatı üzerine de değerlendirme yapan İslam Memiş, on fiyatının 21,80 civarlarında destek gördüğü, 26,20 seviyesinde de direnç göstereceğini belirtti. Şu an için gümüşün bulunduğu konum 23,40 olarak bildirdi.

Vatandaşları Altın Yatırım Konusunda Uyardı

EUR/USD paritesinin 1,07 seviyesinde bulunduğunu belirten yatırım uzmanı İslam Memiş, direncin 1,09 seviyelerinde gerçekleşeceğini aktardı. Şu an bulunduğu seviyesi ise 1,08 olduğunu dile getiren Memiş, yatırım araçlarının kendilerine beklemeye aldığının altını çizdi. Dış politika ile jeopolitik bir riskin değişmediği veya risk olgusunun bulunmadığını dile getiren İslam Memiş, 2023 yılı için hızlı başlangıç sergileyen dolar 2 hafta boyunca yükseliş sergiledi. Tüm yatırım araçlarında aşağı yönlü bir düzeltme yapıldığını da dile getirdi.

Altın gümüş pariteleri ile borsada yaşanan aşağı yukarı yönlü düzeltmeler, dolar endeksinin toparlanmasına destek oldu. Öncelikle destek seviyelerini görmesi gerekir düşüncesini sergileyen Memiş, Şubat ayında Fed açıklaması var. Kısa vadede bahane Fed fiyatlandırması olabilir, düşüncesini belirtti.

Yatırım İslam Memiş yatırımda bulunmak isteyen vatandaşları uyararak, altın fiyatlarında yaşanan gelişmeleri önümüzdeki günlerde aşağı yönlü bir eğilim sergileyebilir. Dolayısı ile bir müddet beklemede kalmalarını tavsiye ediyor.