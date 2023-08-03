Tüm bankalarda bireysel kredilerin faiz oranları son zamanlarda arttı. İş Bankası, Türkiye'de devam eden ekonomik zayıflama sırasında finansal çözümler arayan müşterileri için yeni bir bireysel kredi faiz oranı uyguladı. Şimdi bu güncellemenin ayrıntılarını inceleyelim ve borçlulara nasıl faydası olabileceğine bakalım.

FAİZ ARTIŞININ ARKASINDAKİ NEDEN

Yakın zamana kadar İş Bankası aylık yüzde 2,25 ile bireysel kredilerde en cazip faiz oranlarından birini sunuyordu. Ancak geçen hafta banka bu oranı aylık yüzde 2,45'e yükseltti. Bugün ise bir güncelleme daha yapıldı ve İş Bankası artık aylık yüzde 2,60 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi sunuyor.

İş Bankası'nın ihtiyaç kredilerine uyguladığı faiz oranındaki artış Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatları doğrultusunda gerçekleşmiştir. BDDK'nın kredi riski sınırını yükseltmesi, bankaları kredi faiz oranlarını buna göre ayarlamaya zorlamıştır. Sonuç olarak, Merkez Bankası'nın para politikası nedeniyle kredi kullanılabilirliğinin öngörülebilir gelecekte azalması beklenmektedir.

70.000 TL İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA

İş Bankası'ndan bireysel kredi başvurusunda bulunan müşterilere çeşitli vade süreleri sunuluyor. Vade, 50.000 TL'ye kadar olan ihtiyaç kredileri için 36 aya kadar uzayabiliyor. Fakat istenen kredi tutarı 50 bin lirayı aşarsa azami vade süresi 24 aya iniyor. Diğer birçok banka gibi İş Bankası'nın da 70.000 TL'nin üzerinde ihtiyaç kredisi vermediğini hatırlatalım.

İş Bankası'ndan ihtiyaç kredisi kullanmanın maliyetini daha iyi anlamak için bir örnek üzerinden gidelim. 36 ay vadeli 70.000 TL ihtiyaç kredisinin aylık taksit tutarı 3.390 TL'dir. Sonuç olarak bu ihtiyaç kredisinin toplam maliyeti 122.062 TL olacaktır. Bireysel kredi almayı düşünen borçlular, finansal kapasitelerini değerlendirmeli ve ihtiyaçlarına ve geri ödeme kabiliyetlerine en uygun kredi seçeneğini seçmelidir.