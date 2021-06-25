Borçlu Olan Kişilere Özel Duyuru Yapıldı, Borçlar Kapanacak, Rahat Nefes Alınacak. Bankalara olan borçları olan kişiler ve bu borçları ödemekte zorlanan kişiler için kampanya başladı. Borçlu olan kişilere bankalar uygun faizlerle borç kapatma kredisi verecek. Bankaların yapmış olduğu bu kampanya devlet destekli olacağı için, başvuru yapan emekli, çalışan ve esnaf olan kişiler hemen onay alabilecekler. Bankalarda olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu olanlar için yapılan bu kampanya kamu bankaları ve özel bankalar arasında belirli limitlerde verileceği duyuruldu.

Pandemi döneminde banka borcu olanlar, yaşanan ekonomik sıkıntılar yüzünden oldukça sıkıntılı günler geçirdi. Pandemi döneminde eğer ihtiyaç kredisi veya kredi kartı borçlarınızı ödeyemediyseniz, devlet destekli borç ertelemesi başlamıştı. Yine de bu borçların çokluğu ve düzensiz oluşu vatandaşın canını sıkmaktadır. Sosyal medya sitelerinde de borçlarımızı tek bir yere toplamak istiyoruz diye algı yaratılmıştı. Bu durumu gören banka yetkililer ve hükümet yetkilileri, yeni bir kampanya başlatarak, vatandaşa hızlı anında kredi vererek bu kredilerin ödenmesi için borç kapatma işlemleri yapacağını duyurdu.

Üstelik bankaların vereceği borç kapatma kredilerinde, 36 ay vade yapılacağı ve ilk taksit ödemesinde ise 3 ay erteleme olacağı duyuruldu. Bu kredileri alabilmeniz için sadece ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları kampanyalarına katılmanız gerekmektedir. Kampanya dahilinde, sizlere hızlı onay verilecek olup, tüm banka borçlarınız hesaplanarak kredi verilecektir. Konut kredisi ve taşıt kredisi olan kişilere ise banka yapılandırma yapmaktadır. Şimdi sizlere hangi bankalardan borç kapatma kredisi alabilirsiniz, bunun bilgilerini verelim...

Ziraat Bankası Hemen Başvuru Alıyor

Kampanyayı ilk başlatan bankalardan birisi Ziraat Bankası. Bu banka üzerinden hemen ihtiyaç kredisi olarak tüm banka borçlarınızı kapatan borç kapatma kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden alınacak olan bu kredilerde banka sizlere hemen anında sonuç verecektir. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyenler en yakın banka şubesine gidebilirler. Kredi başvurusu için banka gelir belgesi ile kimlik isterken, borç kapatma yapacağınız bankalardaki borçlarınızın kapatma tutarı ve IBAN numaralarını da isteyecektir. Aldığınız borç kapatma kredisinde 3 ay erteleme yaparak toplamda ise 36 ay vade yaparak rahat bir nefes alabileceksiniz.

Vakıfbank'ta Borç Kapatma Kredisi Veriyor

Vakıfbank üzerinden de borç kapatma kredisi verilecek. Banka şartlarına uygun olan kişiler, belirli şartlar dahilinde anında sizlere sonuç verecektir. Kredi kullanmak isteyenler, tüm bankalardaki olan borçları için Vakıfbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilirler. Vakıfbank 36 ay vadeli kredi veriyor. Banka ayrıca kredi ödemesinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapıyor.

Denizbank Şubelerinden Kolay Başvuru

Devlet desteği ile birlikte, borç kapatma kredisi alacak kişiler, Denizbank şubelerine giderek de kredi başvurusu yapabilirler. Borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olan kişilere, bankalar düzenli olarak kredi veriyor. Bu bankalardan birisi de Denizbank. Denizbank 100 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli kredi vereceği duyurdu. Banka üzerinden hemen kredi başvurusu yaparak, ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı tek bir bankada toplayarak transfer kredisi yapabilirsiniz.

Şekerbank 100.000 TL Verecek

100.000 TL'ye kadar olan kredi borçlarınız için banka uygun faizlerle kredi imkanı sağlıyor. Şekerbank 100 bin TL kredi alacak kişiler, 36 ay vadeye kadar tüm banka borçlarını kapatabilirler. Özellikle emekli olan kişiler, banka borçlarını kapatarak bu bankaya maaş taşıması yaparsa, kredilerini hemen kullanabilirler. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek bu bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Şekerbank üzerinden hızlı ve anında krediler verilmektedir.