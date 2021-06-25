Cedi Osman ile Ebru Şahin Evleniyor Mu? İkiliden Evlilik Açıklaması Geldi

Başarılı basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu sevgilisi Ebru Şahin önceki gün Etiler'de kameralara yansıdı ve gazetecilerle kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Ünlü oyuncu Ebru Şahin basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara yanıt verirken evlilik hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Sizler için basketbolcu Cedi Osman ve Ebru Şahin'in evlilik hakkında yapmış olduğu açıklamaları ve konu hakkında merak edilenleri yazdık. Peki Ebru Şahin ile Cedi Osman evlenecek mi?

Yaklaşık olarak 1 senedir beraber olan Ebru Şahin ile Cedi Osman çifti muhabirlerle sohbet ederken ilişkileri ve evlilik iddiaları hakkında da açıklamalarda bulundu. Oyuncu Şahin, Cedi Osman ile olan ilişkisinin güzel gittiğini ve sevgilisini ailesiyle tanıştığını açıklarken gündemlerinde ise henüz bir evlilik fikrinin bulunmadığını belirtti. Geçtiğimiz haftalarda basketbolcu sevgilisi Cedi Osman'ın ailesi ile tanışıp bir araya gelen Ebru Şahin bu haber ile sevenlerini de mutlu etmişti.

İkili en başta haklarında çıkan haberleri yalanlamış fakat beraber olduğu fotoğraflarının ortaya çıkması ardından birlikte olduklarını kabul etmişti. Ebru Şahin beraberlik iddialarının asılsız olduğunu söyleyerek böyle bir durumun gerçek olmadığını belirtmişti fakat daha sonra ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın birlikte fotoğrafları yayınlanmış ve ikili fotoğrafların yayınlanması ardından iddiaları doğrulamak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz haftalarda da ünlü oyuncu, Cedi Osman ile olan beraberliğin hakkında samimi açıklamalar yapmış ve hayattan aldıkları tadın aynı olduğunu söylemişti. Farklı güven anlayışlarıyla ve farklı çevrelerde büyüdüklerini açıklayan Ebru Şahin, aynı içgüdüyle hareket ettiklerinin farkına vardıklarını belirtmişti. Birbirlerini her gün yeniden keşfettiklerini açıklayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ilişkilerinin güven ve kalpten bir bağlılık üzerine kurulu olduğunu da dile getirmişti. Karakterlerinden ve özgürlüklerinden feragat etmeden ilişkilerine devam ettiğini açıklayan Şahin bu haber ile hayranlarını da sevindirmişti.