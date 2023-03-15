Borçları olanlara hızır gibi yetişti! O banka 100 bin TL’ye kadar olan borçları sıfırlıyor!

O banka 100 bin TL’ye kadar olan borçları sıfırlıyor! Borçları olanlara hızır gibi yetişti! Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalardan yeni kampanyalar gelmeye devam ediyor. Özellikle borçlarını ödeme konusunda zorlananlar için ING Bankası'ndan sevindirici bir haber var. ING Bankası, düzenlediği son kampanya ile borç transferi imkanı sunuyor. Borçlarınız daha düşük taksitlerle kapatılabilecek.

Bu kampanya kapsamında, ING Bankası borç transferi kredisi ile borçlarınızı kendi bünyesinde toplayacak. Banka, 175 bin TL'ye kadar olan borçları üstleneceğini bildirirken, kredi ürününün başlangıç faiz oranını yüzde 1,54 olarak belirledi. Azami vade sayısı ise 36 ay olarak belirlendi. Kredi tutarı ve vadeye bağlı olarak %1,39 ile %5,99 arasında değişen faiz oranları sunulmaktadır. Mevcut müşterilerimiz %1,39 faiz oranından yararlanabilirler. Ancak, bu faiz oranlarını elde etmek için Kredim Güvende Hayat Sigortası yaptırılması gerekmektedir. ING, kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu kampanyadan yararlanmak isteyen vatandaşlar, ING Bankası'nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ekranı veya banka şubelerinden başvuru yapabilirler.

İhtiyaç Kredisi

3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi

Toplam Ödeme

31.804 TL

Faiz Oranı

%2,19

Aylık Taksit

881 TL

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