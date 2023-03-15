En az 11.500 TL maşla bekçi alımı başvuru şartları İŞKUR üzerinden açıklandı! İşte o illerde İŞKUR bekçi alımı ilanları

Bekçi olmak isteyenler için müjdeli haber! İŞKUR tarafından onlarca ilde bekçi alımı yapılacağı resmi olarak duyuruldu. İlgili ilanı takip ederek başvuruda bulunmak isteyenler için tüm detaylar açıklandı.

Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

İlgili İŞKUR ilanına göre, İzmir, Gaziantep, Manisa, İstanbul, Eskişehir, Tekirdağ, Bilecik, Kocaeli, Kayseri, Konya, Sakarya, Aydın, Aksaray, Antalya, Kırklareli, Çanakkale, Yalova, Afyonkarahisar, Nevşehir, Isparta, Düzce, Antalya, Edirne, Samsun ve Kırşehir illerinde bekçi alımı yapılacak. Ancak, diğer illerde de alımlar gerçekleştirilecek. Başvurularını yapmak isteyen adaylar için gereken koşullar belirlendi.

Başvuru koşulları nelerdir?

Bekçi alımı için başvuracak adayların, siyasi parti üyesi olmaması gerekmektedir. Ayrıca, en az lise mezunu olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum bırakılmamış olmak da aranan şartlar arasında yer almaktadır. İŞKUR bekçi alımı için başvurular, e-şube platformu üzerinden dijital olarak gerçekleştirilecektir.

İşte İŞKUR bekçi alımı başvuru linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx