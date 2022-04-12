Borçlardan Kafasını Kaldıramayanlara Önemli Haber Son Dakika Duyuruldu! Başvuru Yapan Kişilere Ödemeler Yapılacak. Bankalara olan borçları için ödeme yapmak isteyen kişilere kamu bankalarından haber var. Banka borçlarını kapatabileceğiniz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, tüm banka borçlarınızı tek bir yerde ödeme kolaylığı sağlayabilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden yapılacak olan ihtiyaç kredisi başvurusunda diğer bankadaki olan güncel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi, borçlarımız hesaplanarak borç transferi kredisi adıyla tek bir bankada ödeme kolaylığı sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kampanyayı başlatan bankaların başında geliyor

Ülkemizin kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirebilir ve borç transferi kredisi kullanabilirler. Kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranlarıyla alabileceğiniz bu kredi kampanyasında 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli nakit kredi kullandırılmaktadır. Emekli olan vatandaşların emekli maaşları bu banka üzerinde değilse, maaş, taşıma işlemleri sonrasında kendi maaş bankasındaki borçları da kapatılarak, kamu bankalarına taşınmaktadır.

sigortalı olarak çalışan vatandaşlar ise son işyerlerinde 6 aydır toplamda ise oniki aydır sigortalı durumu olması durumunda kredi kullanabilir, yeni işe başlayan kişiler maalesef onay alamıyor.

Garanti Bankası, 100.000 TL borç transferi kredisi kampanyası başlattı

Borç transferi kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, özel bankalardan işlem yapmak istiyorlarsa, Garanti Bankası şubelerine giderek hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu banka üzerinden kullanacağınız krediyle birlikte sizlerde 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebileceğiniz kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılarak, hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Garanti Bankası şubelerinden, Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden güncel borçlarınızı tek bir bankada ödemek için başlatılan borç transferi kredisi kampanyasına katılabilir ve banka kredi puanınıza göre, faiz oranlarından yararlanarak nakit kullanabilirsiniz. Garanti Bankasının resmi internet sitesi üzerinden güncel faiz oranlarını öğrenebilir, kampanya detayları hakkında bilgi alabilir ve diğer kampanyalara da göz atabilirsiniz.