Banka Hesaplarına 10.000 TL Ödemeler Bayrama Kadar Sürecek! Nakit İhtiyacına Hemen Çözüm Önerisi Geldi. 10.ooo TL kadar ödeme alacak olan vatandaşlara bankalar yayınlandı. 36 ay vadeye kadar kullanabileceğiniz, bayram kredilerinde düşük faiz oranlarıyla hızlı birşekilde sizlere işlemler yapılacaktır.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda özel bankalar ve kamu bankalarının başlatmış olduğu bu krediler faiz oranları, sizin kredi puanınıza göre belirlenmektedir. Banka hesabı olan vatandaşlar şubelere gitmeden ihtiyaç kredilerini istedikleri zaman kullanabiliyor. ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız aşağıdaki bankaların başlatmış olduğu kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

İhtiyaç kredisi başvurusu 10.000 TL ödemesi nasıl alınır?

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bankalar üzerinden kullanabileceğiniz bu kredi kampanyalarına katılabilmeniz için ilk öncelikle banka kredi puanı yüksek olması gerekiyor. Banka kredi puanı düşük olan vatandaşlar, başvuru yaptıkları zaman kefil veya ipotek vererek, bankalar üzerinden nakit kredi kullanabiliyor. Kamu bankaları ile birlikte özel bankalarında başlatmış olduğu bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişiler, onsekiz yaşından büyük olması durumunda istedikleri zaman başvurularını oturdukları yerden gerçekleştirebilir.

QNB Finansbank

QNB Finansbank yapmış olduğu duyuru sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için cep telefonu üzerinden SMS atarak, kredi başvurusu alacaktır.

Tc kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

50 30 numarasına mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunan ve kredi onayı alan vatandaşlar, banka şubelerine kimlikleriyle birlikte giderek, mesajda, gösterilen tutarı, hemen kendi hesaplarına yatırabiliyor.

Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlem yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kredi kampanyalarına katılabilmeleri için hemen işlem yapmaları gerekmektedir. QNB Mobil uygulama üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler, şubelere gitmeden hemen hesaplarına bu ödemeleri alabiliyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa, bankanın SMS Kredi Servisi ve İnternet Bankacılığı servisini kullanabilir. Cep telefonunuz üzerinden kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderin. 5 dakika içerisinde kredi sonucu gelecek ve onaylanan tutar, hesabınıza yatacaktır.